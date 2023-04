Le week-end dernier, la NBA et l’association des joueurs ont réussi à s’entendre sur la signature d’un nouvel accord collectif. Un nouveau CBA apportant son lot de nouveautés et de changements, qu’on a voulu récapituler dans un seul et même article rien que pour vous.

Les principales choses à retenir du nouveau CBA :

Les autres modifications :

Les joueurs NBA pourront désormais investir dans des franchises NBA (dans leur franchise respective) et WNBA, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Pour cela, ils devront passer par une société privée de capital-investissement sélectionnée par l’association des joueurs. C’est une nouvelle opportunité financière pour les joueurs, et pas des moindres au vu de l’augmentation sensible de la valeur des franchises NBA ces dernières années.

Les joueurs pourront également investir dans des sociétés de paris sportifs et en faire la promotion. Au premier abord, ça paraît un peu risqué pour des raisons évidentes d’éthique. Mais ces potentiels deals seront “complètement séparés de l’aspect paris sportifs” selon Shams Charania de The Athletic. Si vous aussi vous avez du mal à saisir, c’est normal.

Les équipes NBA n’auront plus que 24 heures pour s’aligner sur une offre (ou la décliner) faite à l’un de leur agent libre restrictif, contre 48 heures dans le CBA actuel. Les agents libres bénéficieront aussi d’une hausse de 10% sur les qualifying offers.

Dans le prochain CBA, les équipes NBA bénéficieront d’une exception pour signer leur(s) choix de second tour de draft : la “Second-Round Pick Exception”. En quoi ça consiste concrètement ? En fait, cela permettra surtout aux équipes n’ayant pas la place suffisante dans leur cap de ne pas sacrifier la mid-level exception pour signer les rookies sélectionnés au second tour (cela concerne les rookies du deuxième tour signés au-dessus du salaire minimum).

Les prospects participant au NBA Draft Combine vont devoir passer des tests médicaux, dont les résultats seront transmis aux équipes concernées (en se basant sur les projections à la Draft). Cela permettra aux franchises d’avoir plus de visibilité sur le plan purement médical avant de sélectionner des joueurs à la Draft.

Les revenus liés aux droits de licence de la NBA – estimés à 160 millions pour la saison 2023-24 – vont désormais être inclus dans le BRI (Basketball-Related Income), et seront ainsi partagés entre les joueurs et les propriétaires (80 millions chacun). Ce n’était pas le cas jusqu’ici, et seulement les proprios percevaient ces revenus.

Une équipe ne sera plus limitée à seulement deux joueurs sous contrat supermax dans le prochain CBA.

Dans le CBA actuel, les taux de la luxury tax augmentent par palier de 5 millions de dollars (1,50 dollars à payer pour 1 dollar au-dessus du cap entre 0 et 4,99 millions, 1,75 entre 5 et 9,99 millions, 2,50 entre 10 et 14,99 millions etc), sans prendre en compte l’évolution du salary cap. Dans le nouveau CBA, ces paliers augmenteront en même temps que le cap.

Vous vous rappelez de 2016, quand le montant du salary cap a explosé (de 70 à 94 millions) suite à la signature d’un nouveau deal de droits TV ? Cela n’arrivera plus lors du prochain CBA, la NBA et les joueurs se mettant d’accord pour une augmentation progressive du cap (10% maximum d’une année sur l’autre) en vue du prochain TV deal en 2025.

Dans le prochain CBA, les équipes qui dépenseront le plus (celles qui seront plus de 17,5 millions au-dessus de la luxury tax) seront limitées dans les transactions : impossible d’envoyer du cash dans les échanges, de transférer des picks de premier tour de draft à N+7, de signer des joueurs sur le marché du buyout, ou de réaliser des transferts dans lesquels elles accueillent plus d’argent qu’elles n’en dégagent.

Les équipes All-NBA ne dépendront plus des postes (2 arrières, 2 ailiers, 1 pivot) au cours du prochain CBA. On pourra donc avoir deux pivots – au hasard Nikola Jokic et Joel Embiid – dans la All-NBA First Team, contrairement à aujourd’hui.

La mid-level exception et la room exception vont respectivement augmenter de 7,5 et 30%, en plus de leur augmentation annuelle qui suit celle du salary cap.

Les équipes NBA pourront accueillir un troisième joueur sous contrat two-way dans leur effectif.

