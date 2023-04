Alors que le Jazz est quasiment éliminé de la course au play-in tournament, certains joueurs d’Utah prépare déjà l’intersaison. C’est le cas de Lauri Markkanen, qui devrait profiter de ce temps libre pour faire son service militaire !

Star du Jazz cette saison et candidat majeur dans la course au Most Improved Player, Lauri Markkanen devrait sauf surprise voir sa saison se terminer d’ici le week-end. À moins d’un concours de circonstances énorme, Utah ne participera pas aux Playoffs. De quoi assurer au blondinet de longues vacances jusqu’à la rentrée d’octobre. Des vacances ? Pas vraiment, puisqu’ESPN nous apprend aujourd’hui que le All-Star 2023 va profiter des prochains mois pour s’acquitter de l’un de ses devoirs civiques. Si en France le service militaire n’est plus obligatoire, il n’en est pas de même en Finlande.

Chaque homme doit faire son service militaire avant ses 30 ans. On parle d’un passage sous les drapeaux qui dure entre 6 et 12 mois. Une tradition qui ne semble pas embêter le joueur, lequel pourra associer ce devoir à ses préparatifs pour la saison prochaine. Des propos rapportés par Ramona Shelburne d’ESPN.

“C’est obligatoire, nous devons le faire, mais en même temps nous en sommes fiers. Je pense que c’est un exemple à suivre. Et je suis sûr que je peux le faire de manière à ce que cela n’affecte pas non plus ma préparation pour la saison prochaine.” […] “Bien sûr, je préférerais m’entraîner comme je le fais normalement [pendant l’intersaison], mais j’ai entendu dire qu’ils combinaient bien les deux. Vous pouvez faire votre travail d’athlète et votre entraînement de base en même temps.”

Reste à voir comment s’organisera également cette obligation car avec six mois sur le territoire finlandais, cela reviendrait à un retour aux US juste avant le début de la prochaine saison régulière. Quid du camp d’entraînement ou des matchs de préparation ? Il ne faut pas oublier non plus que le joueur a déjà déclaré qu’il était chaud pour jouer la Coupe du Monde 2023 au Japon et aux Phillipines en août prochain. Extraordinaire au dernier EuroBasket, le Finnois entend bien mener son pays le plus loin possible dans la compétition. Autant dire que les vacances ne sont pas vraiment au menu pour Lauri Markkanen.

Source texte : ESPN