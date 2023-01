En feu sur les derniers matchs, Lauri Markkanen continue sur sa lancée avec 49 points face aux Rockets ! Nouveau record en carrière pour le Finlandais, qui permet au Jazz de mettre fin à sa série de défaites.

Dur de savoir si Lauri Markkanen avait lu le détail des votes pour le All-Star Game avant la rencontre mais le Finlandais semblait bien motivé à l’idée d’envoyer un message aux fans cette nuit à Houston. En tête pendant quasiment tout le match mais chahuté à plusieurs reprises par les jeunes Rockets, le Jazz a attendu le money time pour se mettre définitivement à l’abri, porté par un Lauri Markkanen qui inscrit 15 de ses 49 points (à 15/27 au tir et 6/13 de loin) dans les dernières minutes pour border Jalen Green et ses copains et leur souhaiter un bon dodo. C’est tout simplement un nouveau record en carrière pour le Finlandais, qui marche sur l’eau depuis les fêtes de fin d’année et qui s’est permis quelques jolies actions d’éclat comme ce poster sur la tête du rookie Jabari Smith.

Fun fact : depuis le début des votes pour le match des étoiles, Markkanen tourne à presque 33 points de moyenne ! Si les premiers suffrages ne donnent pas l’impression que le joueur pourra choper une place de titulaire (sauf grosse surprise), on peut légitimement croire que les coachs lui offriront un spot parmi les remplaçants. L’occasion d’aller chercher une première étoile en carrière, valider le cap franchi cette saison et qui plus est jouer devant un public tout acquis à sa cause puisque le All-Star Game 2023 aura lieu à… Salt Lake City cette année. En tout cas, ne comptez pas sur lui pour se mettre en avant, l’équipe avant tout.

🎙 @sportsiren with Lauri after his career night and he’s giving the credit to his guys. “My teammates. That’s all it is.”#WalkoffInterview | @lhmauto pic.twitter.com/gkTi3WlXed — Utah Jazz (@utahjazz) January 6, 2023

Le Jazz oublie sa mauvaise série en allant gagner à Houston grâce à un énorme Lauri Markkanen. Côté Rockets, c’est déjà une sixième défaite de rang et ça ne va pas calmer les rumeurs autour d’un possible licenciement de Stephen Silas.