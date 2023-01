Choc de la nuit en NBA, le duel entre Mavs et Celtics a tourné court avec la large victoire d’une équipe de Boston qui a sorti le grand jeu dans le Texas. Score final : 124-95.

C’était le match qu’on avait entouré en premier pour cette nuit. Un choc de candidats MVP avec Jayson Tatum qui rendait visite à Luka Doncic. L’occasion peut-être de voir les deux All-Stars prendre feu pour envoyer un message à la concurrence. L’occasion aussi pour Boston de faire oublier sa prestation catastrophique face au Thunder il y a quelques jours. Si Joe Mazzulla attendait une réponse forte de la part de ses joueurs, elle fut à la hauteur. Solides défensivement, notamment dans la gestion de Doncic, les Celtics ont surtout régalé en attaque avec une circulation de balle magnifique, à montrer dans les écoles de basket. Un collectif qui assure, le banc qui joue son rôle, une star qui bonifie le tout. Quand Boston joue de cette manière et avec un peu d’adresse de loin, compliqué de tenir la distance pour l’adversaire et Dallas a rapidement pris l’eau (il y avait déjà 18 points d’écart au break !).

Au niveau des perfs individuelles, Jayson Tatum a répondu présent avec un gros triple-double (29 points, 14 rebonds, 10 passes). Malgré une adresse moyenne, son activité au rebond et sa capacité à créer des décalages ont été précieuses pour Boston. Luka Doncic, de son côté, a connu une sale soirée. Visiblement touché à la cheville et peut-être même un peu souffrant (il avait souvent la main sur la poitrine comme s’il avait du mal à respirer), la star des Mavs finit avec 23 points (dont 20 en première mi-temps) à 7/23 au tir. Il n’a même pas joué le dernier quart-temps. Impossible pour Dallas de tenir dans ces conditions, d’autant que les copains autour n’ont pas vraiment donné l’impression de pouvoir prendre le lead. On retiendra quand même le bon petit passage du jeune Jaden Hardy, qui s’est offert un coup de chaud pour animer (un peu) la fin de cette rencontre.

Les Celtics voulaient se rattraper après la raclée à OKC et ils ont mis les moyens avec une grosse victoire sur le parquet des Mavs. Boston se relance après deux défaites alors que Dallas voit sa belle série de sept victoires prendre fin.