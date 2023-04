Nuit plutôt courte à venir en NBA, avant l’énorme tsunami de dimanche soir. Jimmy Butler va dire bonjour à son copain Joel Embiid. À Phoenix, Kevin Durant et Devin Booker attendent Nikola Jokic, enfin s’il est apte à jouer.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Cavaliers

1h30 : Sixers – Heat

2h : Spurs – Blazers

3h : Jazz – Thunder

4h : Suns – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Sixers – Heat (1h30) : On part sur un petit remake du second tour des Playoffs 2022 avec Joel Embiid et Jimmy Butler pour nous ambiancer. Les deux stars devraient être en tenue pour ce choc de la conférence Est. En cette fin de saison, chaque match a son lot de conséquences pour le classement. Les Sixers seront quoi qu’il arrive bloqués à la troisième place, mais le Heat joue encore le Top 6, dans une lutte à distance avec les Nets.

Les joueurs de South Beach doivent aller chercher cette win. Mais avec un Bam Adebayo incertain, cela parait compromis car le candidat MVP d’en face aura toute la place qu’il souhaite dans la raquette au moment où il faut vernir son dossier. Jojo sort d’un énorme 52/13 contre les Celtics. Attention qu’il ne ressorte pas la même face aux pauvres floridiens.

# À SUIVRE ÉGALEMENT