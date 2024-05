Si Anthony Edwards a une nouvelle fois pris la lumière lors de la victoire des Wolves à Denver cette nuit, Minnesota ne serait pas reparti gagnant de la Ball Arena sans la contribution des autres membres de l’équipe. Karl-Anthony Towns l’a parfaitement résumé : “On a un Big 15”.

Derrière les 43 points d’Ant-Man, c’est tout un collectif qui était au diapason pour arracher l’avantage du terrain dès le Game 1 à Denver.

Il y a eu KAT et ses 20 points marqués, dont 11 rien que dans le troisième quart-temps. Il y a eu Mike Conley, auteur de 14 points en seconde mi-temps après un zéro pointé en première. Il y a eu le Sixième Homme de l’Année Naz Reid, qui a planté 14 de ses 16 points dans le quatrième quart-temps pour faire la diff’. Et puis évidemment, il y a eu cette redoutable défense collective, symbolisée par un grand Rudy Gobert mais aussi l’activité de Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker.

Des contributions venant de partout, des deux côtés du terrain, qui ont permis à Minnesota de s’imposer 106-99.

“Tout le monde parle de notre Big 3 – avec moi, Rudy et Ant – mais en réalité on a un Big 15. On a 15 joueurs très talentueux qui pourraient jouer au sein de beaucoup d’équipes en NBA, mais on a la chance d’avoir tout le monde ensemble dans la même équipe.” – Karl-Anthony Towns

Le Game 1 avait parfaitement commencé pour les Wolves, au taquet défensivement et surfant sur le gros coup de chaud d’Anthony Edwards. Minnesota a ensuite connu un trou d’air en attaque, avec des pertes de balle évitables qui ont relancé les Nuggets. Offensivement, ce n’était pas toujours très beau et Edwards a parfois semblé isolé en première mi-temps. Mais Ant-Man a continué de faire confiance à ses gars, et les différentes contributions offensives sont venues au meilleur moment pour permettre à Minnesota de prendre les commandes. Edwards et la défense ont ensuite fini le travail.

Karl-Anthony Towns: “Everybody talks about our Big 3 – the me, Rudy and Ant combo – but we really have a big 15.” pic.twitter.com/Tnj4XooeBD

— Dave McMenamin (@mcten) May 5, 2024

Clairement, cette équipe de Minnesota est spéciale.

Le groupe vit bien, tout le monde se fait confiance et se serre les coudes, surtout dans les temps faibles. Exemple parfait cette nuit : Rudy Gobert est allé voir Naz Reid dans le troisième quart-temps pour lui dire de “faire le vide, d’oublier sa première mi-temps et de se concentrer le moment présent”. On connaît la suite.

C’est à ces petites choses qu’on reconnaît la solidité d’un groupe. Et cette meute de Loups, venus tout droit du Minnesota, n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Source texte : ESPN