Cette nuit Nikola Jokic a terminé son Game 1 avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes. mais cette nuit Nikola Jokic a “raté” son match, car en face de lui s’est notamment dressé un sacré monstre à trois têtes.

32 points, 8 rebonds et 9 passes, certes, mais 11/25 au tir et 7 ballons perdus, berk.

Cette nuit Nikola Jokic a fait le boulot, le service minimum même si on aimerait vous y voir, et s’il n’a pas autant brillé c’est parce que trois hommes côté Wolves l’en ont empêché. Karl-Anthony Towns, envoyé au feu en 1v1 sur le pivot serbe, Rudy Gobert, plutôt en second rideau, beaucoup plus efficace comme ça dans cette match-up, et Naz Reid, en sa qualité de remplaçant parfait des deux côtés du terrain. Rarement Nikola Jokic a été vu en pareille difficulté cette saison, ça a du lui faire tout drôle à vrai dire, et lorsque le futur triple MVP a été interrogé sur ce rasoir trois lames, il n’a pu s’empêcher d’être un brin fataliste.

Nikola Jokic was asked how he can be impactful against the Wolves’ three bigs in Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert and Naz Reid and after thinking for a good five seconds he answered: “To have a duplicate clone of myself”

— Dave McMenamin (@mcten) May 5, 2024

“Quand il a été demandé à Nikola Jokic comment il pouvait être plus impactant face aux trois intérieurs des Wolves Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et Naz Reid, et après avoir réfléchi cinq bonnes secondes, il a répondu : ‘en ayant un clone de moi-même’.”

Une décla assez puissante quand on a vu le match, et à quel point le génie de Nikola Jokic a été freiné, le Joker étant éloigné un maximum du cercle et coupé de ses coéquipiers par l’énergie, l’envergure et/ou l’intelligence défensive des trois intérieurs de Minnesota.

L’une des clés de la suite de cette série sera donc de savoir si oui ou non Nikola Jokic saura trouver les ressources pour se muer – à nouveau – en patron, car le patron, après ce Game 1, se nomme plutôt Anthony Edwards !