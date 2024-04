Dernier match de la nuit, on ne vous cache pas que les organismes souffrent, n’est pas LeBron qui veut. Pour cette cérémonie de cloture du premier soir des Playoffs 2024 ? Le champion en titre Denver recevait les Lakers, et comme bien souvent face aux Nuggets, ce sont les Lakers qui ont reçu. Faut suivre.

On l’avait dit et répété avant ce match : les Nuggets restaient sur une série de huit succès de rang face aux Lakers. Amis matheux, ça nous fait désormais neuf, avec cette victoire lors du Game 1. Les Lakers avaient pourtant pris le match par le bon bout, agressant des Nuggets un peu attentistes, jamais loin au score mais semblant ne pas désirer faire trop d’efforts, un peu comme moi quand ma femme m’a demandé à 23h ce que je préférais entre le tian de légumes et une quatre fromages surgelée. Peyton Watson marque son entrée de deux paniers lointains mais LeBron James tape une masterclass de premier quart-temps, on peut même dire que le duo LBJ / AD porte les Angelinos en première mi-temps, et si en face Denver semble en mesure d’accélérer un peu n’importe quand, il n’empêche que ce sont bien les Lakers qui virent en tête à la pause grâce à un énorme tir de vous savez qui, mais si, le vieux là :

pic.twitter.com/3Cb1MTJnVa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2024



Le troisième quart-temps sera celui de la mise au point. Nikola Jokic est absolument partout, Jamal Murray rappelle que s’il est border All-Star en saison régulière il est border Hall of Fame en Playoffs, et pour les Lakers les leaders marquent le pas alors que D’Angelo Russell reste nul. Gratuit ? Non, mérité. 32-18 sur la période mais 45-6 en ressenti, les Nuggets font l’écart après un run de 13 ou 15-0, here comes the champions. En bon compétiteur AD ne lâche rien et, lui qui était annoncé amoindri va finalement jouer quasiment tout le match et ne jamais renoncer, vaincu uniquement par la perfection d’un homme, Nikola Jokic, tout simplement insupportable de qualités et auteur d’une fin de match de patron, d’un match de patron tout court, un peu comme s’il était champion NBA et Finals MVP en titre, un peu comme s’il était sur le point de récupérer un troisième MVP en quatre ans. On vous dit qu’il a également dunké… deux fois ? Non, on ne vous le dit pas, ce serait trop, trop d’un coup. Les Nuggets finissent par s’imposer grâce notamment à 32 points, 12 rebonds, 7 passes et 2 steals du Joker, à 15/23 au tir, et les 32/14/5/4 d’Anthony Davis et les 27/6/8 de LeBron James n’auront rien pu y faire.

Si près, si loin.

JOKER SLAM. 😤

DEN leads down the stretch in the 4Q on ABC! pic.twitter.com/oOTJXIicEY

— NBA (@NBA) April 21, 2024