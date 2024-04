Knicks – Sixers (111-104) : New York prend le Game 1, le Madison a hurlé sa joie !

On s’attendait à un gros combat version Conférence Est entre les Knicks et les Sixers dans le Game 1 de ce samedi. On n’a pas été déçus. Dans une rencontre aux multiples rebondissements et marquée notamment par une grosse frayeur pour Joel Embiid, les Knicks ont réussi à s’imposer au finish, portés par leur banc et ultra-dominants au rebond (+22). Josh Hart et… Miles McBride ont été grands !

Les stats du Game 1 entre les Knicks et les Sixers

L’une des grandes questions qui entouraient le Game 1 entre les Knicks et les Sixers, c’était à quel niveau peut évoluer Joel Embiid, récemment revenu de blessure. Très vite on a la réponse : Embiid est en mode MVP dans le premier quart-temps. 15 points, 3 rebonds, 2 passes pour Jojo dans les 12 premières minutes, lui qui est hyper impactant des deux côtés du terrain. Derrière lui, Tyrese Maxey remplit bien son rôle de lieutenant et ça permet aux Sixers de rapidement trouver leur rythme offensif.

Rythme que les Knicks tardent eux à trouver. Comme un symbole, Jalen Brunson est dans le dur en début de match. Clairement ciblé par la défense des Sixers, le meneur de New York rate six de ses huit premiers tirs et ses coéquipiers ne sont pas beaucoup plus adroits : 7/22 au tir, 3/9 du parking dans le premier quart, autant dire que ça envoie de la briquasse. Les Knicks parviennent heureusement à chercher des points sur la ligne des lancers-francs pour limiter la casse. 34-25 pour Philly à la fin du premier quart.

Paradoxalement, c’est avec Jalen Brunson sur le banc que les Knicks parviennent à recoller au score. La second unit, portée par les banderilles de Miles McBride et Bojan Bogdanovic, donne un nouveau souffle à New York. Ce run (11-2 pour NY) coïncide aussi avec les minutes sans Embiid côté Sixers.

À son retour sur le parquet, les Sixers n’arrivent pas à reprendre le momentum. Au contraire, les Knicks enchaînent : pendant que Brunson continue d’être bien défendu (par Nico Batum, Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry, Tyrese Maxey), Miles McBride continue de jouer au facteur X, et New York sanctionne plusieurs fois Philadelphie en transition. +5 Knicks !

C’est précisément à ce moment-là que Joel Embiid sort l’action de la soirée. Une action qui va donner de grosses sueurs froides aux fans des… Sixers.

Sur un alley-oop pour lui-même (!), Joel Embiid claque un énorme tomar, avant de se tenir le genou et rester au sol. L’ascenseur émotif est terrible pour les Sixers, Jojo n’arrive pas à y croire. Obligé de sortir du terrain, Embiid ne peut rien faire pour empêcher les Knicks de creuser l’écart. Boosté par sa défense, sa domination au rebond et notamment les contributions du duo Mitchell Robinson – Isaiah Hartenstein, New York prend 12 points d’avance après un nouveau tir primé de Miles McBride. 33-12 pour NY dans le deuxième quart, 58-46 à la pause.

Grande nouvelle pour les fans des Sixers au retour des vestiaires : Joel Embiid est de retour sur le parquet. Mauvaise nouvelle pour les fans des Sixers au retour des vestiaires : Jalen Brunson préchauffe. La star des Knicks (22 points, 7 passes à 8/26 au tir et 5 turnovers) trouve enfin son rythme, ce qui veut dire qu’il y a gros danger pour Philly. Mais le vétéran Kyle Lowry est là pour s’assurer que les Sixers restent dans le match. Le vieux briscard inscrit pas moins de 12 points en trois minutes. De -14, Philly revient d’abord à -5 puis prend carrément le lead grâce à un gros passage du duo Embiid – Maxey.

Cinq points consécutifs de Kelly Oubre Jr. portent ensuite le run des Sixers à 24-5 (!), ce qui continue de faire baisser la température à l’intérieur du Madison Square Garden. New York a besoin d’un coup de boost, d’un big play pour enflammer le public. Si Josh Hart tente de prendre le costume d’energizer malgré ses quatre fautes, c’est surtout Tyrese Maxey qui rayonne en cette fin de troisième quart-temps. Le dragster des Sixers (33 points à 14/26) enchaîne les grosses finitions près du cercle et donne trois points d’avance (82-79) aux siens à l’entame du quatrième quart-temps.

Les Sixers débutent le quatrième quart sans Joel Embiid, et l’impact est immédiat sur leur attaque. Philly galère énormément pendant que Mitchell Robinson (12 rebonds dont 7 offensifs) en profite pour faire un gros chantier dans la raquette. Il faut attendre presque quatre minutes pour voir Joel revenir, juste le temps pour les Knicks de passer un 7-2 à leur adversaire et reprendre la tête (86-84).

Embiid de retour, c’est Jalen Brunson qui va sur le banc côté New York. Les Knicks parviendront-ils à résister ? Oui. Mieux que ça, ils créent un écart. L’activité de NY au rebond offensif – notamment Josh Hart – fait la différence et Miles McBride est toujours sur son nuage. Il plante un cinquième tir primé en sortie de banc (21 points en tout) pour donner cinq points d’avance à son équipe.

Les Sixers décident d’évoluer en défense de zone 1-2-2 pour les dernières minutes du quatrième quart, et ça perturbe l’attaque guidée par Jalen Brunson. Kelly Oubre Jr. (5 interceptions en tout !) se montre particulièrement actif pour aider les siens à combler le retard. Le problème, c’est que New York parvient à répondre à chaque fois. Josh Hart plante deux gros 3-points, Mitchell Robinson fait mal au rebond offensif, et Joel Embiid – pas à 100% – commence à montrer ses limites.

Il reste deux petites minutes aux Sixers pour remonter six points de retard. Deux minutes pour tout laisser dans la bataille. Mais après Josh Hart, c’est OG Anunoby – pourtant discret dans ce match – qui plante un 3-points crucial en profitant d’une prise à deux sur Brunson. Kyle Lowry répond dans la foulée mais Hart est décidément en état de grâce. Pas réputé pour son adresse du parking, le chouchou du Garden crucifie les Sixers avec une nouvelle banderille improbable. Deux lancers-francs de Mitchell Robinson vont enfoncer le clou, surtout que Philadelphie laisse écouler le chrono dans la dernière minutes au lieu de faire faute.

Symbole du match, Josh Hart va récupérer l’ultime ballon sur un rebond offensif, ballon qu’il mérite de garder au vu de son énorme contribution (22 points, 13 rebonds, 42 minutes dont les 24 de la deuxième mi-temps) dans ce Game 1 !

