Les Lakers ne craignent pas leurs retrouvailles avec les Nuggets

Malgré un sweep encaissé au printemps dernier, les Lakers comptent bien jouer leur carte à fond au premier tour des Playoffs 2024 face aux Denver Nuggets. Les Purple and Gold peuvent-ils prendre leur revanche face à ce qui ressemble de plus en plus à leur bête noire ?

À quand remonte la dernière victoire des Lakers face aux Nuggets ? Au 16 décembre 2022 et un succès 126-108 du côté de la Crypto.com Arena. Depuis, Denver fait sa loi encore et toujours face aux Angelinos. 8 matchs depuis ce mois de décembre 2022 et 8 victoires pour les Nuggets dont un 4-0 infligé lors des dernières Finales de Conférence. Si les Lakers sont capables de rivaliser avec leurs rivaux des Rocheuses, ils ont souvent tendance à craquer à l’usure face à une équipe qui sait où appuyer pour faire très mal aux copains de LeBron James.

L’an passé, Bruce Brown (désormais aux Raptors) avait expliqué que les Nuggets s’étaient fait une joie de cibler D’Angelo Russell en défense. Avec BronBron qui devait en plus jouer sur une jambe, le défi était tout simplement impossible pour les Lakers. Un peu moins de 12 mois plus tard, revoilà donc L.A. et Denver face-à-face.

S’agissant des pronostics, nombreux sont ceux qui voient les chercheurs d’or s’imposer haut la main. Certains ont même estimé que les Lakers auraient dû perdre exprès face aux Pelicans pour essayer de jouer le Thunder en gagnant le second match du Play-in Tournament. Une solution totalement absurde selon Darvin Ham, qui a expliqué qu’il fallait être “fou” pour imaginer cette solution.

Les Lakers savent qu’ils partent de loin mais ils ont aussi des raisons de croire en leurs chances. LeBron James arrive cette fois en Playoffs sans bobo important à gérer. Anthony Davis a lui assuré que son dos serait opérationnel pour lancer les hostilités ce dimanche. En termes de dynamique globale, les Lakers n’ont pas non plus de quoi baisser les yeux face aux Nuggets puisque le King et les siens ont remporté 12 de leurs 15 derniers matchs. Ils ont le 5ème meilleur bilan de la NBA depuis le 1er février.

Pour autant, il s’agit du champion en titre en face, avec un MVP en puissance dans ses rangs et un groupe qui se connaît par cœur. Un défi taille Everest que ne manque pas de rappeler LeBron James. Des propos rapportés par The Athletic.

“C’est le champion en titre. Ils savent ce qu’il faut faire. Ils savent comment gagner. Ils ont été extrêmement dominants à domicile ces dernières années. Ils ont un MVP dans leur équipe. Ils ont des joueurs de haut niveau, des joueurs au QI élevé. Et ils ont un super entraîneur.” “Nous devons leur rendre la tâche difficile. Ils vont essayer de nous compliquer la tâche, c’est évident. Mais si nous jouons aussi bien que nous le faisons et qu’ils jouent aussi bien qu’ils le font, cela se jouera sur une ou deux possessions. Et nous verrons qui sera le plus efficace à ce moment-là”.

