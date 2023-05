Les Nuggets sont en Finales NBA ! Pour la première fois de leur histoire ! Petit retour sur la ballade de santé de Denver face aux Lakers, et bon courage à ceux qui devront se les coltiner en finale.

Quatre matchs, quatre victoires, quatre victoires qui ne sont pas des blow-outs mais quatre victoires qui ne souffrent d’aucune contestation. Nikola Jokic dans son prime, Jamal Murray dans son prime, les lieutenants et les role players parfaits, Mike Malone qui pianote avec le sourire jusqu’aux oreilles, et en face… LeBron James et ses gars n’ont tout simplement rien pu faire. Rien. Toujours un coup de retard. Deux monstres dans la forme de leur vie ce fut trop, et ces Nuggets sont donc actuellement en train de taper le plus gros run de l’histoire de leur franchise. Les Lakers ? Il faudra se poser les bonnes questions cet été. Les Nuggets ? Peut-être bien LES favoris pour la bague de 2023. On en saura plus d’ici trois petites semaines mais d’ici-là, focus sur cette série express !