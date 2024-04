On a vécu une nuit absolument incroyable hier, avec des fins de matchs de folie entre Knicks – Sixers et Nuggets – Lakers. De quoi nous donner à manger pour plusieurs Apéro TrashTalk. En voici un, qui revient sur la série de Playoffs opposant Denver à Los Angeles.

Deux matchs joués dans ce premier tour de Playoffs entre Nuggets et Lakers. Les champions en titre mènent 2-0 et ont montré un réalisme froid avec notamment ce buzzer-beater incroyable de Jamal Murray au terme du Game 2. C’est cruel pour les Lakers et on en vient même à se demander ce qu’il doivent faire pour espérer renverser la série. Si vous avez des idées, vous pouvez les envoyer à Darvin Ham 99, rue des rotations bizarres – 90210 Hollywood. Pendant ce temps, on en parle !