Le 23 avril 1993, alors que la saison régulière NBA est sur le point de toucher à sa fin, Shaquille O’Neal boucle son exceptionnelle campagne rookie par une action qui fera le tour de la planète basket. Le surpuissant pivot du Magic… détruit un panier dans un match face aux Nets dans le New Jersey.

Si Shaquille O’Neal est considéré par beaucoup comme le joueur le plus dominant de l’histoire, c’est notamment pour ce genre de séquence.

April 23, 1993: Rookie @SHAQ brings down the basket in the Meadowlands. pic.twitter.com/jfUappcJcm

— This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) April 23, 2023

La scène se déroule donc le 23 avril de l’année 1993.

Shaq est alors rookie à Orlando et sous son impulsion, la très jeune franchise du Magic est en course pour se qualifier en Playoffs pour la toute première fois de son histoire. C’est l’avant-dernier match de la saison régulière. L’adversaire ? Les New Jersey Nets de Drazen Petrovic (RIP) et Derrick Coleman.

Auteur d’une première campagne NBA absolument exceptionnelle (plus de 23 points, 14 rebonds et 3,5 contres de moyenne), Shaq est plutôt discret dans cette rencontre, laissant la vedette à son copain Nick Anderson qui va scorer 50 points en sortie de banc ! Mais c’est bien O’Neal qui marquera le plus les esprits au cours du match.

Alors qu’il reste trois minutes à jouer dans le premier quart-temps, Shaq reçoit une passe d’Anthony Bowie sous le panier. Habituellement, quand Shaq reçoit une passe sous le panier, ça se termine par un gros dunk à deux mains. La défense intérieure des Nets ne peut pas éviter l’inévitable, mais c’est ce qui arrive juste après qui est totalement hallucinant.

Après avoir aplati le ballon dans le cercle, Shaquille O’Neal reste accroché au panier… qui va s’écrouler !

Shaq emporte absolument tout sur son passage : l’anneau, le plexi, l’horloge, le système hydraulique qui retient le panier, rien n’a résisté à la puissance et aux 130 kilos du pivot d’Orlando. Le public du New Jersey est à la fois choqué et excité par l’incroyable scène à laquelle il vient d’assister.

Par chance, Shaquille O’Neal évite toute blessure. Le match est néanmoins interrompu pendant plus de 30 minutes. Le temps de remplacer le panier cassé par un panier de rechange. Fun fact : quelques semaines auparavant, la NBA a demandé à toutes les équipes de la Ligue d’avoir un panier en réserve dans leur salle après un épisode similaire impliquant… Shaquille O’Neal, à deux doigts de péter un panneau sur le parquet des Phoenix Suns en février 1993. Cela a permis à la rencontre de reprendre, rencontre que le Magic finira par remporter 119-116.

28 YEARS AGO TODAY

Shaq broke his 2nd NBA backboard.

Nobody remembers his teammate Nick Anderson scoring 50 PTS (17/25 FG) in 33 MINS…off the bench…with a strained hamstring! pic.twitter.com/GsvUa1Bz4z

— Ballislife.com (@Ballislife) April 23, 2021

Tout au long de sa carrière, Shaquille O’Neal a martyrisé les cercles sans pitié, jusqu’à parfois les briser. Son arrivée en fanfare dans la Ligue en 1993 a obligé la NBA à revoir ses équipements pour augmenter la résistance des paniers, pas vraiment adaptés à la surpuissance du monstre d’Orlando.

“Quelque chose de nouveau est arrivé cette année, on a vu des paniers se briser à deux reprises. On va s’assurer d’adapter nos équipements.” – Rod Thorn, dirigeant NBA, en 1993

On appelle ça l’effet Shaq.