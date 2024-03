Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaiiiiiire Big Dieseeeel, joyeux anniversaire !!!! Il y a 24 ans jour pour jour, Shaquille O’Neal célébrait son 28e anniversaire, l’âge du prime, s’il y en avait un. Et contre les Los Angeles Clippers, il a voulu montrer qu’effectivement, il était spécialement en forme.

Qu’offrir à un homme qui possède déjà tout ? Une question qui revient régulièrement dans les familles les plus aisées de cette belle planète bleue. Shaquille O’Neal, lui, croît en un dicton : “on est jamais mieux servi que par soi-même”. En ce 6 mars 2000, le pivot le plus dominant de l’histoire du basket-ball avait une envie, souffler ses bougies sur le crâne du pauvre Michael Olowokandi.

La NBA savait ce qu’elle faisait. En permettant aux Los Angeles Lakers de jouer au Staples Center le soir de l’anniversaire de Shaquille O’Neal avant de laisser aux pourpres et or deux jours de repos dans la foulée. Une immense fête se préparait et le match contre les Clippers avait des aires d’apéritif.

À l’époque, le Voilier de la cité des anges est tout simplement la pire équipe de NBA. Le meilleur joueur de l’effectif s’appelle Lamar Odom, problème, c’est un rookie. Michael Olowokandi n’est, lui, qu’un sophomore et il est le titulaire au poste de pivot. Derrière lui, c’est Pete Chilcutt, ailier-fort de formation qui est chargé de prendre le relai. Face à Shaquille O’Neal, une raquette d’une telle faiblesse ne pardonne pas.

Surtout que ce n’est pas n’importe quel Shaq. On parle de la version de l’an 2000. Celle qui a traumatisé toutes les raquettes de NBA et a gagné le titre de MVP à une voix de l’unanimité. Un monstre physique, qui, épaulé par un très jeune Kobe Bryant, est alors le franchise player incontesté des Lakers. Une véritable bête qui tourne à 29,7 points, 13,6 rebonds et 3 contres de moyenne.

Alors, à l’aube de cette rencontre, le massacre est annoncé, mais on n’en mesure pas encore l’ampleur.

Shaquille O’Neal va effectivement torturer la raquette adverse. Michael Olowankandi atteint les 5 fautes en 13 minutes sur le parquet, Pete Chilcutt fait à peine mieux en prenant 6 fautes et une exclusion en 18.

Avec 26 points et 11 rebonds en une mi-temps, le Diesel porte très mal son surnom. Il commence pied au plancher et visite la ligne des lancers à seize reprises, pour seulement huit réussites, ça reste Shaq. Surtout, il a fait le tri dans la défense adverse. En face, plus personne n’est en mesure physiquement de défendre sur lui. Mieux encore, les Lakers ne mènent que d’un point et il va pouvoir disputer toute la deuxième mi-temps.

Plus rapide que les autres, plus puissant également, il se permet même de faire régulièrement parler son touché à 3-4 mètres du panier. Tout rentre et dans son sillage, l’écart se creuse rapidement. 16 points du pivot dans le troisième quart-temps, 19 dans le dernier. Personne ne trouve de solutions pour l’empêcher de briller par sa régularité. Chaque action est comme un coup de bélier dans une porte déjà fragile, un coût énergétique impossible à supporter pour les intérieurs adverses qui n’auront d’autre choix que de baisser pavillon.

Shaquille O’Neal bat son record de points en carrière et envoie 61 points et 23 rebonds à 24/35 au tir et 13/22 sur la ligne. Avec un petit peu plus de réussite dans cet exercice, il aurait pu se rapprocher de la barre des 70 points. En règle général d’ailleurs, si Shaq avait été plus régulier aux lancers dans sa carrière, Michael Jordan et LeBron James ne seraient peut-être pas dans le débat du GOAT.

Les Lakers s’imposent sur le score de 123 à 103, la vraie fête peut commencer.

Il y a trois manières de réussir son anniversaire : le passer avec ses proches en faisant une activité ludique et un bon diner, en écoutant en boucle la chanson de Patrick Sebastien prévue à cet effet, et réaliser le match le plus impressionnant de sa carrière. Shaquille O’Neal a fait son choix, mais personne ne sait s’il n’a pas réalisé le doublé en dansant les sardines dans la suite de la soirée.