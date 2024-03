L’origine du nom des équipes NBA, franchise par franchise

30 franchises NBA, 30 noms pour les différencier les unes des autres. Mais pourquoi ce naming plutôt qu’un autre ? On part aujourd’hui aux origines des noms des équipes. Depuis quand ? Quelles anciennes appellations ? Un lien avec la région ? On vous explique tout.

Les franchises NBA ont toutes choisi un nom au moment de leur intégration dans la Grande Ligue. Ce nom a pu évoluer au fil des années selon les déménagements (Vancouver Grizzlies devenus Memphis Grizzlies, Seattle Supersonics devenus le Oklahoma City Thunder par exemple) ou certains choix de direction mais il reste le principal lien entre la franchise et ses fans. Depuis des années, on s’amuse à faire des jeux de mots sur les noms des équipes NBA et aujourd’hui on sort le bouquin d’histoire pour retracer le chemin parcouru depuis leur création.

Atlanta Hawks

Anciens noms de la franchise :

Buffalo Bisons (1946)

Tri-Cities Blackhawks (1946 – 1951)

Milwaukee Hawks (1951 – 1955)

Saint Louis Hawks (1955 – 1968)

Pourquoi Hawks ?

Le nom est lié à la période où l’équipe avait déménagé dans la région des Tri-Cities (principalement Illinois), ce qui correspond en fait à trois villes regroupées en une entité. Black Hawk était un chef de guerre indien ayant combattu dans l’Illinois dans les années 1830. L’équipe a donc commencé avec le nom Blackhawks (faucons noirs), qui a ensuite été raccourci en Hawks après le déménagement à Milwaukee.

Boston Celtics

Pourquoi Celtics ?

Le nom vient de Walter Brown, fondateur et premier propriétaire de la célèbre franchise du Massachussetts. L’appellation ramène aux Original Celtics, une équipe basée sur New York dans les années 1910- 1920 qui avait connu beaucoup de succès. Il y a également le lien évident entre Celtics et la forte communauté irlandaise de la ville de Boston. Celtics a été choisi au détriment de Olympics, Unicorns ou encore Whirlwinds (tornades ou tourbillons).

Brooklyn Nets

Anciens noms de la franchise :

Americans du New Jersey (1967 – 1968)

Nets de New York (1968 – 1977)

Nets du New Jersey (1977 – 2012)

Pourquoi Nets ?

Le nom Nets semble avoir été choisi pour aller avec les autres grandes franchises basées à New York (Mets et Jets). Nets signifiant “filets” va également avec le basket. Le nom Freighters avait été une option avancée par le proprio Arthur Brown mais Nets a finalement remporté le choix. La franchise a également songé à changer le nom en Swamp Dragon dans les 90’s avant de se raviser.

Charlotte Hornets

Anciens noms de la franchise :

Charlotte Hornets (1988 – 2002)

Charlotte Bobcats (2004 – 2014)

Pourquoi Hornets ?

Initialement, l’équipe devait s’appeler les Charlotte Spirits mais un concours réalisé avec les fans a finalement abouti à Hornets, qui est en lien direct avec l’historique de la ville. Lors de la guerre d’indépendance avec les britanniques, la ville de Charlotte avait en effet été décrite par un officier anglais comme un “Hornets Nest” (nid de frêlons) du fait de sa résistance.

Chicago Bulls

Pourquoi Bulls ?

Dick Klein, le premier propriétaire des Bulls en NBA, a choisi ce nom car il souhaitait quelque chose de court, qui incarne la puissance et qui rende à la fois hommage à l’histoire de la ville. Chicago a en effet été pendant bien des années la capitale de la viande aux Etats Unis.

Cleveland Cavaliers

Pourquoi Cavaliers ?

C’est suite à un concours de fans que les Cavs ont récupéré leur nom. Cavaliers a été choisi devant Presidents, Towers, Foresters. Le nom Cavaliers semble également avoir une connotation historique avec l’Ohio et son passif militaire.

Dallas Mavericks

Pourquoi Mavericks ?

Le nom a été choisi par le premier propriétaire suite à un concours avec les fans. Mavericks est arrivé en tête devant Express ou encore Wranglers.

Denver Nuggets

Ancien nom de la franchise :

Denver Rockets (1967 – 1974)

Pourquoi Nuggets ?

Contrairement à certaines croyances populaires, le nom Nuggets n’a rien à voir avec le McDo ou du poulet. Nuggets se traduit en effet par pépites et le nom est évidemment lié à la ruée vers l’or dans le Colorado au milieu du 19ème siècle. Le nom Nuggets a été choisi en 1974 suite à un concours.

Detroit Pistons

Ancien nom de la franchise :

Fort Wayne Pistons (1941-1957)

Pourquoi Pistons ?

Choisi par le propriétaire Fred Zollner dont l’entreprise était spécialisée dans l’industrie automobile (d’où Piston et donc Pistons). Le déménagement à Detroit a encore renforcé l’appellation puisque la ville du Michigan est connue sous le nom de Motor City.

Golden State Warriors

Anciens noms de la franchise :

Philadelphie Warriors (1946 – 1962)

San Francisco Warriors (1962 – 1971)

Pourquoi Warriors ?

Le nom est choisi par les propriétaires et permet de rendre hommage à une ancienne équipe de basket basée à Philadelphie dans les années 1920 (les Warriors étant de base originaires de Philly). Golden State est aussi un surnom pour qualifier la Californie.

Houston Rockets

Ancien nom de la franchise :

Rockets de San Diego (1967 – 1971)

Pourquoi Rockets ?

Le nom Rockets vient d’un choix des fans et il symbolisait l’industrie spatiale en développement dans la ville de San Diego. Le déménagement à Houston n’a fait que renforcer la légitimité du nom du fait de la proximité avec la NASA.

Indiana Pacers

Pourquoi Pacers ?

Le nom Pacers a été choisi par les propriétaires de la franchise. Il incarne l’histoire locale, d’une part s’agissant des courses de chevaux mais aussi pour rendre hommage aux célèbres 500 Miles d’Indianapolis, une course automobile mondialement connue. (La pace car étant la voiture de sécurité)

Los Angeles Clippers

Anciens noms de la franchise :

Braves de Buffalo (1970 – 1978)

Clippers de San Diego (1978 – 1984)

Pourquoi Clippers ?

Au moment de l’arrivée à San Diego, l’idée était de changer l’identité des Braves. Le nom de Rockets ne pouvant pas être réutilisé (Houston l’ayant déjà pris), un concours a été effectué et c’est Clippers qui a été choisi du fait des nombreux bateaux et notamment voiliers (Clippers) qui traversaient la baie de San Diego. Le nom a ensuite été conservé après le déménagement à Los Angeles.

Los Angeles Lakers

Anciens noms de la franchise :

Detroit Gems (1946-1947)

Minneapolis Lakers (1947-1960)

Pourquoi Lakers ?

En hommage à Minneapolis, qui est connu comme la ville aux mille lacs. Lakers signifiant les habitants du lac, le nom faisait parfaitement sens pour la franchise. L’équipe a ensuite conservé ce nom malgré son déménagement à Los Angeles.

Memphis Grizzlies

Anciens noms de la franchise :

Vancouver Grizzlies (1995 – 2001)

Pourquoi Grizzlies ?

En hommage aux origines de la franchise à Vancouver (Canada) où les Grizzlies font partie de la culture locale et un animal qui symbolise bien l’État de la Colombie-Britannique. Les fans de Memphis ont ensuite demandé à conserver ce nom suite au déménagement de la franchise dans le Tennessee.

Miami Heat

Pourquoi Heat ?

Heat était à la lutte avec Floridians, Beaches ou encore Vice. Pour savoir pourquoi Heat, il suffit de regarder la météo locale et tout devient limpide.

Milwaukee Bucks

Pourquoi Bucks ?

Là encore un concours entre fans pour déterminer le nom de la franchise. Robins (c’est un oiseau) était le choix du public mais les propriétaires n’étaient pas trop fans du rendu final alors ils ont choisi le second dans la liste des votes à savoir Bucks, le daim étant un animal très présent dans l’Etat du Wisconsin.

Minnesota Timberwolves

Pourquoi Timberwolves ?

Le choix s’était limité à Timberwolves ou Polars suite à un vote des fans. C’est finalement le premier qui l’a emporté. Là encore, le loup est représentatif de la région, puisque c’est dans la région de Minnesota qu’on trouve le plus de loups aux US.

New Orleans Pelicans

Anciens noms de la franchise :

New Orleans Hornets (2002 – 2005)

New Orleans / Oklahoma City Hornets (2005 – 2007)

New Orleans Hornets (2007 – 2013)

Pourquoi Pelicans ?

Le Pelican est l’emblème de la Louisiane et il est même présent sur le drapeau de l’état. Selon le propriétaire, le pélican symbolisait la résilience, la détermination et la volonté de se dépasser.

New York Knicks

Pourquoi Knicks ?

On dit souvent Knicks mais le vrai nom de l’équipe est Knickerbockers. Il s’agit là d’une référence historique aux colons hollandais qui étaient venus s’installer dans la région de New York. Le Knicker étant un pantalon qui s’arrêtait au genou. Le nom est resté attaché à la ville, avec notamment l’œuvre de Washington Irving en 1809 ‘Knickerbocker’s History of New York”, et le personnage de Diedrich Knickerbocker. Knickerbocker étant un poil long, l’équipe a réduit à Knicks.

Oklahoma City Thunder

Ancien nom de la franchise :

Seattle SuperSonics (1967-2008)

Pourquoi Thunder ?

Oklahoma City est situé dans une région des États-Unis connue pour ses tornades et ses orages réguliers (Tornado Alley). Une division de l’armée américaine surnommée Thunderbirds (les oiseaux-tonnerres), en hommage à l’héritage amérindien de la zone, est aussi stationnée dans la ville. Les autres noms envisagées étaient Barons, Renegates ou Twisters.

Orlando Magic

Pourquoi Magic ?

Le Orlando Sentinel avait organisé un concours auprès des fans pour décider du nom de l’équipe d’Orlando. Les Finalistes étaient Heat (Miami n’avait pas encore choisi son nom au moment des votes), Juice, Tropics et Magic. Le choix de Magic est un clin d’œil évident au parc Disney World situé à.. Orlando.

Philadelphia Sixers

Ancien nom de la franchise :

Nationals de Syracuse (1946-1963)

Pourquoi Sixers ?

Le nom vient d’un concours de fans et là encore il y une référence historique Sixers ou autrement écrit 76ers renvoie à la déclaration d’indépendance américaine signée en 1776 dans la ville de … Philadelphie.

Phoenix Suns

Pourquoi Suns ?

Jerry Colangelo (alors GM de l’équipe) a demandé aux fans de trouver un nom pour la franchise. Les Suns ont été choisis devant Scorpions, Rattlers (c’est un serpent) ou encore Thunderbirds (voir OKC). Le nom est une référence évidente à l’Arizona, son désert et son climat aride.

Portland Trail Blazers

Pourquoi Trail Blazers ?

Initialement, le vote des fans avait élu Pioneers, encore une référence de l’histoire américaine. Néanmoins, le nom était déjà pris par une petite université locale. Trail Blazers, aussi très populaire chez les fans renvoie à la notion de colons ou plus simplement de découverte, notamment en milieu sauvage. Ce qui permet de rester proche du sens de base de Pioneers et de l’histoire de l’Oregon.

Sacramento Kings

Anciens noms de la franchise :

Seagrams de Rochester (1923-1942)

Eber Seagrams de Rochester (1942-1943)

Pros de Rochester (1943-1945)

Royals de Rochester (1945-1957)

Royals de Cincinnati (1957-1972)

Kings de Kansas City / Omaha (1972-1975)

Kings de Kansas City (1975-1985)

Pourquoi Kings ?

L’équipe a longtemps porté le nom de Royals mais au moment du déménagement à Kansas City, il a fallu en changer car les Royals de Kansas City existent déjà en baseball. Le vote des fans est donc resté attaché à la royauté avec Kings, qui est resté ensuite, même après l’arrivée de la franchise à Sacramento.

San Antonio Spurs

Anciens noms de la franchise :

Chaparrals de Dallas (1967-1970, 1971-1973)

Chaparrals du Texas (1970-1971)

Pourquoi Spurs ?

Initialement, les Spurs devaient s’appeler les Gunslingers (grosso modo les as de la gâchette) mais un concours des fans a finalement opté pour Spurs (éperons). Texas, Cowboys, chevaux, pas la peine de faire un dessin sur le pourquoi du nom.

Toronto Raptors

Pourquoi Raptors ?

Le choix du nom de Toronto n’a pas été une mince affaire. Huskies avait été envisagé pour rendre hommage à l’équipe des années 40 située à Toronto mais le fait que les Wolves soient déjà en NBA risquaient de faire doublon. Les fans ont donc voté et une dizaine de noms ont retenu l’attention dont Bobcats, Grizzlies (Vancouver n’avait pas encore choisi), Hogs (surnom de la ville de Toronto), T-Rex mais aussi Raptors. C’est finalement ce dernier qui l’a emporté, grâce probablement à la popularité du film Jurassic Park, sorti en 1993.

Utah Jazz

Ancien nom de la franchise :

New Orleans Jazz (1974 – 1979)

Pourquoi Jazz ?

Initialement situé à New Orleans, la franchise avait laissé les fans proposer des noms pour l’équipe. Huit finalistes ont émergés dont Dukes, Blues, Knights, Pilots mais aussi Jazz. C’est ce dernier qui l’emporta, notamment du fait de l’historique de la ville. La Nouvelle-Orléans est en effet considérée comme le berceau du Jazz aux Etats-Unis. Après le déménagement de la franchise à Salt Lake City, le nom a été conservé.

Washington Wizards

Anciens noms de la franchise :

Packers de Chicago (1961-62)

Zephyrs de Chicago (1962-63)

Bullets de Baltimore (1963-1973)

Bullets de la Capitale (1973-1974)

Bullets de Washington (1974-1997)

Pourquoi Wizards ?

L’équipe a changé de nom à de nombreuses reprises. Bullets a été retiré en 1997 car le mot (qui signifie cartouche) avait une image négative, notamment dans un pays marqué par les très nombreuses tueries par armes à feu. Un concours a donc été organisé et Wizards l’a emporté. Les autres noms proposés étaient Express, Stallions, Sea Dogs et Dragons.