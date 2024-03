Deux matchs Celtics – Nuggets à Abu Dhabi lors de la présaison 2024

Depuis 2022, la NBA fait escale à Abu Dhabi lors de la présaison avec à chaque fois deux matchs au programme. Ce sera une nouvelle fois le cas en octobre prochain, avec deux rencontres opposant les Celtics aux Nuggets !

Ils seront gâtés à Abu Dhabi au mois d’octobre.

Après la doublette Bucks – Hawks en 2022 puis Mavs – Wolves en 2023, c’est potentiellement une affiche de Finales NBA qui se jouera dans la capitale des Émirats arabes unis dans quelques mois. Boston vs Denver, les 4 et 6 octobre 2024, plutôt pas mal pour de la présaison.

La NBA retournera à Abu Dhabi en octobre prochain pour y jouer 2 matchs de présaison.

Les 2 équipes annoncées ?

Boston Celtics vs Denver Nuggets

Nikola Jokic, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jamal Murray… il y aura du beau monde. Et ça devrait séduire encore plus un marché avec lequel la NBA tente de nouer de plus en plus de relations.

Pour rappel, en marge des matchs de présaison à Abu Dhabi, la Grande Ligue a récemment signé un contrat de plusieurs années avec la compagnie aérienne Emirates (la plus importante des Émirats arabes unis et même du Moyen-Orient), désormais partenaire officiel de la NBA. Les arbitres possèdent à présent le logo d’Emirates sur leur tenue, et le nouveau NBA In-Season Tournament a été rebaptisé “l’Emirates NBA Cup”.

