Véritable sommet de la nuit, le match entre Boston et Denver a tenu ses promesses. Un vrai combat de poids lourds, à tel point qu’on a parfois eu l’impression d’être au mois de juin, où les deux équipes pourraient se retrouver en Finales NBA. Un scénario qu’envisage déjà le pivot des Celtics Kristaps Porzingis.

Quand la meilleure équipe de la saison rencontre le champion en titre, ça donne ça : un match qui se joue à rien (102-100), avec deux équipes qui se répondent coup pour coup, le tout dans une ambiance surchauffée.

Le Celtics – Nuggets de cette nuit avait clairement des allures de Finales NBA. Certes on n’est que le 20 janvier, mais Boston et Denver sont probablement les deux équipes les plus solides collectivement de la Ligue, surtout si on prend également en compte leur expérience en Playoffs.

“Denver, c’est une vraie équipe” a notamment déclaré Kristaps Porzingis après le match. “Ils sont les champions en titre, c’est ce que nous voulons être. Si on les voit en Playoffs, ce sera une grosse partie d’échecs.”

S’inclinant pour la première fois de la saison à la maison, les Celtics sont tombés sur un duo Nikola Jokic – Jamal Murray qui avait justement activé le mode “Finales NBA”. 69 points à eux deux, voilà qui rappelle le mois de juin. Côté Boston, ce sont des mauvais souvenirs qui sont remontés à la surface quand les C’s ont foiré leur fin de match, avec seulement deux points marqués dans les cinq dernières minutes. Si les Verts veulent aller jusqu’en Finales au printemps, l’exécution offensive dans le money-time est un problème qui devra être réglé.

C’est un excellent test pour Boston.

Parce que si tu veux aller jusqu’au titre, voilà le genre d’équipe que tu dois affronter.

Denver s’est mis sur son 31, c’est du basket de mai-juin de leur côté en terme de concentration, mental et ajustement. On mange Gucci.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2024

Trois points trois points trois points on y retourne ça rentre pas tant pis trois points trois points : Boston est injouable quand ça rentre, mais frustrant au possible quand ça veut pas.

Manque d’agressivité à l’arceau, Denver en profite bien et reprend le lead.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2024

En tout cas, au vu du match de cette nuit, on ne dirait pas non à une Finale Boston – Denver. On a eu un bel aperçu, let’s go pour une série en sept matchs avec tous les ajustements, rebondissements et autres coups de poker que ça peut comporter.

En attendant ces potentielles retrouvailles en juin, rendez-vous le 7 mars prochain à Denver pour l’Acte II de la saison régulière. On vous conseille de noter la date.

