Anthony Davis après Lakers – Nets : “Notre défense a été horrible”

Après avoir battu Oklahoma City et Dallas ces derniers jours, les Lakers sont tombés de haut cette nuit : défaite de 22 points à la maison face aux Nets, la faute notamment à un terrible troisième quart-temps (perdu 38-22). Anthony Davis n’a pas mâché ses mots après le match.

Non, les Lakers ne sont pas guéris. Loin de là. Il suffit de regarder le troisième quart-temps du match de cette nuit face aux Nets pour s’en rendre compte.

Alors qu’ils avaient pris le contrôle du match en première mi-temps, les Californiens ont pris l’eau dans le troisième quart face à une équipe des Nets pourtant à la ramasse ces dernières semaines (14 défaites en 18 matchs). Pour la légende des Lakers (et aujourd’hui analyste) James Worthy, Los Angeles n’a pas respecté son adversaire du soir, qui a joué avec bien plus d’énergie après la pause. Mais pour Anthony Davis, le problème vient avant tout de la défense.

“Notre défense a été horrible pendant l’ensemble de la deuxième mi-temps, mais surtout dans le troisième quart-temps” a notamment déclaré AD après le match. “On n’a pas joué en défense. Ils ont eu des tirs ouverts, des lay-ups, des dunks, on a fait des fautes, on n’a pas pris les rebonds. On n’a rien fait de ce qu’il fallait faire en défense.”

Leader défensif des Lakers, Davis n’a pas pu empêcher l’avalanche après la mi-temps. Et une fois que les jeunes Nets ont pris confiance, c’était game over.

“On a manqué de communication. Même quand on marquait, on a accordé des lay-ups en transition, ça n’a pas de sens. On était en aide quand il ne fallait pas, les couvertures n’étaient pas bonnes, ils faisaient tourner la balle et obtenaient des tirs à 3-points ouverts.” – Anthony Davis

Sous l’impulsion notamment d’un Cam Thomas brûlant (33 points à 13/18 au tir en sortie de banc), les Nets sont repartis de Los Angeles avec une victoire 130-112, dominant les Lakers 68 à 44 en deuxième mi-temps ! Non seulement la défense californienne est restée aux vestiaires à la pause, mais en plus cela a affecté les Angelinos en attaque où ils ont également déraillé durant les 24 dernières minutes.

Les belles victoires contre Dallas et OKC semblent déjà loin…

Anthony Davis: “I wouldn’t say it’s concerning. There’s frustration, for sure.” He says one comes from a place in being unable to succeed, the other is from not doing the things you’re capable of to succeed consistently. pic.twitter.com/YYCGsyppQa

— Dave McMenamin (@mcten) January 20, 2024