Transféré aux Pacers cette semaine après sept saisons et demie à Toronto, Pascal Siakam tourne une grosse page de sa carrière NBA et même de sa vie. Spicy P a ainsi tenu à dire adieu à la ville où il a tant grandi, sportivement comme humainement.

C’est à travers une vidéo de quatre minutes publiée sur son compte Twitter, mais aussi une longue lettre sur The Players’ Tribune, que Siakam a fait ses adieux à Toronto.

“Toronto Forever”

Cela manque peut-être d’originalité mais clairement pas de sincérité. La preuve en quelques passages :

Sur son passage à Toronto :

“Toronto, c’est tout ce que j’ai connu. Et c’est tout ce que je voulais connaître. Je n’ai jamais demandé à être transféré. Peut-être que c’est naïf de dire ça, mais je pensais pouvoir devenir l’un de ces joueurs qui fait toute sa carrière dans une seule équipe. C’était ma mentalité même au milieu des rumeurs. Je me disais : J’ai aidé les Raptors à gagner leur premier titre. Donc je vais les aider à gagner leur second. J’ai toujours pris ça pour acquis vous comprenez ? Cela me rendait très fier d’être celui qui relie le passé au futur ici, pour en faire une seule et même ère. Mais je réalise aussi que c’est un business… et c’est leur droit de décider à quel moment c’est la fin d’une ère.”

Sur ce que Toronto signifie pour lui :

“Tout cela ne change rien sur ce que j’ai ressenti pour Toronto, et sur ce que je vais continuer à ressentir. La principale chose que je veux dire à tout le monde, c’est ça : c’est ma maison. Je me suis vraiment implanté ici. […] Et je ferai toujours partie de cette communauté. Ce n’est pas juste, ‘oh, j’ai une maison à Toronto’. C’est l’endroit où je vis. C’est ici que se trouvent tellement de choses qui me tiennent à cœur, où se trouvent mes frères et mes sœurs, ainsi que ma fondation PS43 qui continuera d’être là. Je suis tellement excité de continuer ce travail. Ce n’est pas un ‘Merci pour les souvenirs’ et puis je m’en vais ailleurs. Le basket peut m’amener partout dans le monde. Mais comme je l’ai dit : ici c’est ma maison.”

Sur les fans de Toronto :

“Concernant les fans, je veux dire plusieurs choses. D’abord : il y a tellement d’amour. Pas juste l’amour que je ressens pour eux, mais surtout celui que j’ai pu partager avec eux. La manière dont les gens au Canada sont tombés amoureux des Raptors pendant que j’étais là, cela s’est passé de la meilleure manière au meilleur moment. Quand on était prêts, et qu’on en avait besoin. Donc quand on a gagné, ce n’est pas juste un cliché de dire, ‘ce titre appartient à tout le monde’. En 2019, c’est ce qu’on a vraiment ressenti avec tout le monde. C’est un moment qui a changé la vie des gens. Joueurs, fans, tout le monde. Peut-être que j’en fais trop sachant qu’on ne parle que de quelques matchs de basket. Mais si vous y étiez, vous savez de quoi je parle.”

Désormais à Indiana, Pascal Siakam gardera toujours une grande place dans son cœur pour Toronto. Et il resta aussi pour toujours dans le cœur des fans de Toronto.

