Sur le papier, un match Wizards – Spurs n’a absolument rien d’excitant… sauf quand on est Français. Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly se retrouvent en effet ce soir, quelques mois après leur sélection à la Draft et leur beau parcours sous les couleurs des Mets 92.

“Eh, c’est une dinguerie”.

Voilà ce que Victor Wembanyama avait dit à Bilal Coulibaly le soir de la draft, juste avant de le serrer fort dans les bras. Wemby venait de se faire sélectionner en numéro 1 par les San Antonio Spurs, tandis que Bilal portait fièrement la casquette des Washington Wizards après sa sélection en numéro 7.

The French connection! 🇫🇷

@vicw_32 x @Bilaal_6 pic.twitter.com/66FOB6PG4M

— NBA Draft (@NBADraft) June 23, 2023

Nous sommes aujourd’hui le 20 janvier 2024, et les deux copains vont se retrouver pour la première fois sur le même parquet NBA. Celui de la Capital One Arena de Washington, cette nuit à 1h.

“Ce sera comme dans un rêve, car tous les deux on voulait que l’autre arrive jusqu’en NBA. Et désormais nous sommes là, sur le point de nous affronter. Ce sera fun, c’est sûr.” – Bilal Coulibaly “À l’époque, ce n’était qu’un rêve, quelque chose de fou. Mais on a tous les deux réussi à arriver jusqu’en NBA, et je suis tellement fier de lui. Ce sera bizarre, forcément.” – Victor Wembanyama

Fun ou bizarre, peu importe, c’est surtout un rêve qui se réalise pour les deux Frenchies.

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly se connaissent depuis qu’ils sont gamins. Tous les deux originaires de la région parisienne, ils ont remporté le tournoi inter-comités en U13 avec la sélection des Hauts-de-Seine. Forcément, Wemby et Bilal avaient déjà des étoiles dans les yeux quand ils osaient penser à la NBA, mais la ligue américaine paraissait alors bien loin.

Puis les années ont passé, Wembanyama et Coulibaly ont chacun pris leur chemin… avant de se retrouver dans le même club à partir de 2022, chez les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois.

“At the time it was just dreams and something crazy, but we happened to both make it here."

Victor Wembanayma it out tonight in Charlotte, clearing a path for a reunion with Bilal Coulibaly in Washington.

On a French reconnection:https://t.co/q4WbyKt1WL via @expressnews

— Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) January 19, 2024

Wemby est depuis devenu “le meilleur prospect de l’histoire”, promis au premier choix de la Draft NBA 2023. Quant à Bilal Coulibaly, il est longtemps resté dans l’ombre avant d’exploser lors de la deuxième partie de saison 2022-23 avec les Mets, s’illustrant notamment en Playoffs pour aider Vic à aller jusqu’en finale du championnat de France. De quoi arriver sur les radars des scouts et monter sérieusement dans les mock drafts.

On connaît la suite.

Une fois draftés, Wemby et Bilal ont pris leur envol en NBA. Le premier répond aux énormes attentes placées en lui, tournant à quasiment 20 points – 10 rebonds – 3 contres en 28 minutes de moyenne avec les Spurs. Le second, lui, séduit déjà tout le monde à Washington, notamment à travers sa maturité et ses qualités défensives. Et c’est ainsi qu’on en arrive à ce match du 20 janvier, clairement pas un match comme les autres.

For Victor Wembanyama and Bilal Coulibaly, it’ll be a ‘dream’ to play each other ⤵️ https://t.co/VhAcySATXr

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 19, 2024

Preuve de la signification de cette rencontre, Victor Wembanyama a fait l’impasse sur le match d’hier contre Charlotte afin de pouvoir affronter Bilal Coulibaly ce soir. On rappelle que Wemby n’est pas autorisé à jouer les back-to-backs en ce moment à cause d’un bobo à la cheville. Alors entre Charlotte et Bilal, le choix était vite fait pour Victor.

“Je voulais jouer les deux matchs. Mais évidemment je suis excité de jouer contre Bilal. Bien sûr que je suis excité.” – Victor Wembanyama

Victor Wembanyama vs Bilal Coulibaly, c’est dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin, dans la capitale américaine. Entre souvenirs et émotions, c’est une rencontre qui restera gravée à coup sûr dans la mémoire des deux Frenchies.

Source déclarations : The Athletic

À lire également :