Victor Wembanyama n’est toujours pas autorisé à jouer les back-to-backs par le staff médical des San Antonio Spurs. Les éperons ont décidé que leur pépite ne s’alignerait pas ce vendredi face aux Charlotte Hornets pour pouvoir être disponible le lendemain face aux Washington Wizards de… Bilal Coulibaly !

Ce week-end, les San Antonio Spurs, l’une des pires équipes de la NBA cette saison, affrontent … deux des pires équipes de la Ligue cette saison en back-to-back. En effet, ce vendredi, les Texans se déplacent en Caroline du Nord pour y affronter les Charlotte Hornets avant de se rendre dans la capitale le lendemain pour rendre visite aux Washington Wizards. Victor Wembanyama ne disputera que le deuxième match.

À son grand regret, le corps du rookie est toujours géré par le coaching-staff des Spurs. Le Français est depuis un petit mois en limitation de minutes et ne peut disputer les back-to-backs. Selon Andrew Lopez d’ESPN, sa franchise a décidé de ne le faire jouer que contre l’équipe de Kyle Kuzma et Jordan Poole en cette fin de semaine.

Victor Wembanyama said he will sit Friday’s game against Charlotte and play on Saturday against Washington. He said he was told just prior to talking to media postgame.

He obviously wants to play both, but still on his restriction.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 18, 2024

En faisant ce choix, les San Antonio Spurs suivent la préférence de leur pépite. En effet, la semaine dernière, il lui avait été demandé lequel de ces deux matchs il préférait jouer.

“Égoïstement, j’aimerais affronter Bilal (Coulibaly), mais le coaching staff sait mieux que moi. S’ils ne veulent pas que je joue ce match, je le ferai.”

La réaction de Victor Wembanyama lorsqu’il a appris qu’il manquerait une partie du back-to-back de la semaine prochaine, et possiblement le match contre les Wizards de Bilal Coulibaly.

Vœu exaucé, donc, pour Victor Wembanyama qui retrouvera, ce samedi, Bilal Coulibaly, son ancien coéquipier à Boulogne-Levallois. Le clodoaldien performe lui aussi dans une équipe en difficulté en ce début de saison et ces retrouvailles entre les deux amis leurs permettront probablement de se déconnecter en se rappelant d’une époque pas si lointaine où ils gagnaient ensemble.

Le match aura lieu ce samedi à 1h du matin et sera fort en émotions pour les fans français qui vont pouvoir observer les deux pépites tricolores se rendre coup pour coup dans la plus grande Ligue du Monde.

En manquant la rencontre face aux Charlotte Hornets, Victor Wembanyama est néanmoins privé d’un autre choc franco-français puisque Frank Ntilikina a fait son retour cette nuit sur les parquets NBA. On se consolera en tout cas de cette immensément triste nouvelle avec le match de samedi !

Source texte : Andrew Lopez / ESPN