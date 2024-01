Le transfert de Pascal Siakam aux Indiana Pacers est officiel et a été analysé en profondeur dans le dernier épisode de Allez Café sur la chaîne Twitch de TrashTalk. Pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de le voir en direct, le replay vous est offert sur un plateau.

Masai Ujiri a continué son chantier chez les Toronto Raptors en envoyant Pascal Siakam chez les Indiana Pacers contre Bruce Brown, Jordan Nwora et trois premiers tours de Draft. Kira Lewis Jr et les Pelicans se sont également glissés dans le deal. Lors du dernier numéro de Allez Café, Bastien a analysé ce transfert en votre compagnie. Alors à chaud, quelle franchise a remporté ce trade ? Laquelle a jeté son avenir proche à la poubelle ? Bruce Brown est-il en dépression ? Est-ce qu’ils récoltent encore le café à la main dans l’Indiana ? Toutes ces questions et bien plus encore, dans cette grosse heure d’émission !

Allez café !