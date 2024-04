TrashTalk Bracket Contest : ce lundi, c’est à vous de jouer ! // Allez, café

Avant la folle soirée NBA de vendredi, on a pris un petit café pour parler de la fin de saison NBA et le fameux TrashTalk Bracket Contest. Vous n’étiez pas là ? Pas grave, voici le replay. Allez, Café !

Dans le Allez, café de ce vendredi soir ? On fait le point sur la fin de saison NBA, les différents trophées qui vont être distribués, mais aussi les équipes qui seront bientôt en vacances et la semaine de folie qui nous attend avant les Playoffs ! En effet, après les 15 matchs d’hier, on aura droit à… 15 matchs dimanche soir pour déterminer le classement final de la saison régulière NBA 2023-24. Et ensuite, ce sera évidemment l’heure de participer au TrashTalk Bracket Contest. Allez, sortez vos tasses, on sert le café.