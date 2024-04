Et si le Magic d’Orlando venait à… manquer les Playoffs ?

Le Magic a d’ores et déjà dépassé toutes les attentes, et sa saison est déjà réussie. Mais cette place en Playoffs qui leur semblait promise semble désormais bien plus incertaine après une fin de saison bien cracra et une trace de pneu au fond du slibard.

Bien malin celui qui a annoncé en début de saison que le Magic d’Orlando taperait les 45 victoires avant même la dernière journée NBA. Et pourtant, c’est là où en est Orlando à l’heure actuelle !

Si l’objectif du play-in paraissait compliqué mais pas impossible en octobre 2023, la donne a largement changé aujourd’hui, et les hommes de Jamahl Mosley ont revu leurs ambitions à la hausse, puisque c’est désormais une qualification directe en Playoffs qui est visée ! Grâce à une défense de fer, un Paolo Banchero néo All-Star qui a pris les commandes d’une attaque encore très perfectible mais en net progrès, et des ajustements de la part du coach, Orlando est devenu bien plus qu’un poil à gratter dans sa conférence. Orlando, c’est vraiment une équipe à prendre au sérieux et contre qui il faut se donner à 100%.

Semaine de folie pour Orlando.

Bucks (2emes) : 47 victoires – 31 défaites

Magic (3èmes) : 46 victoires – 32 défaites

Mercredi soir ? Bucks vs Magic

Dimanche soir ? Magic vs Bucks

Oui, Orlando peut potentiellement finir 2ème à l’Est. pic.twitter.com/H6e5xu3pDb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2024

Mais, car il y a un “mais”, les Floridiens ont malheureusement subi trois défaites consécutives face aux Rockets, aux Bucks (pourtant diminués) puis aux Sixers, sans parler du revers concédé face aux Hornets quelques jours plus tôt. Ou comment passer potentiellement du rêve au cauchemar en quelques jours pour le Magic, qui rêvait encore de coiffer Milwaukee au poteau pour la deuxième place à l’Est et qui se retrouve aujourd’hui à lutter pour “sa” place en Playoffs.

Alors certes, même si l’avantage du terrain est désormais impossible à décrocher, les hommes de Jamahl Mosley ont toujours leur destin entre les mains grâce à la victoire de Cleveland contre Indiana. Une victoire à domicile face aux Bucks sans Giannis leur permettrait de composter directement leur billet, mais la tâche s’annonce quand même ardue pour une équipe inexpérimentée, qui montre peut-être qu’elle n’était pas forcément programmée pour ces joutes printanières. D’autant que les Bucks ont besoin de gagner pour sécuriser la place de dauphin à l’Est.

Je sais que y’a pas de victoire morale dans la défaite, mais t’es Orlando dans la fournaise de Philly avec les briscards là-bas l’expérience des calls et tu te bats en année 1 de ton vrai projet en leur tenant tête dans un match à gros enjeu…

Oui ouais y’a des choses à prendre…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

Et dans la multitude de scénarios existants pour le Magic, il en existe même un très pessimiste dans lequel Orlando est carrément éliminé des Playoffs.

Imaginez seulement, une défaite à domicile face aux Bucks, pourtant bien diminués. Il faudrait ensuite se farcir Miami/Indiana/Philadelphie au play-in et possiblement à l’extérieur, la victoire est également loin d’être garantie. Et si sur le papier, Orlando est meilleur que Chicago ou Atlanta, il n’est pas impossible de voir ensuite DeMar DeRozan pondre une masterclass ou Dejounte Murray envoyer un dagger, comme il l’a déjà fait à deux reprises face au Magic de son grand “pote” Paolo Banchero.

Quand on met tout ça bout à bout, vous obtenez une équipe qui s’effondre totalement et qui, même si elle a déjà rempli son objectif initial, ne pourrait qu’être frustrée par un tel finish, surtout après avoir trusté de longues semaines les places “sûres” à l’Est.

Quoi qu’il en soit, il va falloir suivre le Magic en cette fin de saison, et voir jusqu’où il pourra aller. On est encore loin du scénario catastrophe, mais moins loin qu’il y a quelques jours. P5 et ses potes doivent plus que jamais mériter cette qualification qui était assez inespérée en début de saison pour le Magic. Allez, au boulot !