Dans un bon mood avec trois victoires consécutives, le Magic présentait plutôt bien avant d’entamer son déplacement à New Orleans. Après l’ultime buzzer, tout va encore mieux pour les Floridiens, qui ne sont plus qu’à un petit match de la troisième place de l’est.

Avec Orlando, on commence à connaître la chanson. Au-delà de la mélodie entraînante qui nous reste dans la tête toute la journée, c’est bien celle d’une équipe qui semble intraitable voire effrayante les soirs où les shoots du parking rentrent avec régularité.

La nuit dernière, c’était le cas face aux Pelicans. 40% derrière l’arc, ceci couplé à la défense de fer habituelle pour venir à bout des pélécanidés. Ils sont tous grands, ils sont tous embêtants, ils sont tous beaux et jeunes… les compliments peuvent continuer à pleuvoir longtemps.

Pleuvoir ? Oui, comme les tirs à 3-points de Wendell Carter Jr. (3/4 cette nuit). L’ancien pivot des Bulls a révolutionné son jeu depuis son trade, ce qui ouvre un bel éventail de possibilités offensives pour Jamahl Mosley. Les frères Wagner ont eux aussi livré une belle partition – dans la lignée de Tristan und Isolde – et ont marqué 42 points à eux deux.

Mais la star de la soirée porte le numéro 5 et s’appelle Paolo Banchero. Le first pick de la Draft 2022 a été l’une des principales raisons de la domination des siens pendant les trois premiers quart-temps. Il a fait vivre un cauchemar aux intérieurs de Louisiane grâce notamment à sa capacité à aller sur la ligne des lancers (10/13). Alors que NOLA était revenu à 8 points à une vingtaine de secondes de la fin, son gros dunk en transition a scellé le match. Pour les Pels, CJ McCollum aura été trop seul (36 points, 10 rebonds, 4 passes).

Dans la sale soirée des Pelicans, à court de jus depuis quelques matchs, on peut noter les incompréhensibles éjections de Herb Jones, Trey Murphy et Dyson Daniels en toute fin de match. L’arbitre a visiblement mal pris quelques paroles, et a préféré ne pas chercher à comprendre. On vous avoue que nous non plus, on ne comprend pas. Sur le plan comptable, la défaite conforte en tout cas la bande de Banchero à la quatrième place de leur conférence, à distance de tir de l’échelon du dessus. Et c’est aussi l’occasion de répéter que suivre un match avec le compte twitter du Magic sous la main est l’assurance de passer une soirée plutôt sympathique.

Avec un calendrier favorable (Charlotte puis Chicago au menu), Orlando pourrait bien se retrouver dans les prochains jours à tutoyer les plus hautes marches de l’Est. Celle-là aussi, il fallait la sortir sans trembler du menton au mois d’octobre.