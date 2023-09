Preview du Orlando Magic – Saison NBA 2023-2024

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Le Magic d’Orlando, qui voudra continuer sa progression. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe floridienne !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

34 victoires et 48 défaites. Un début de saison infâme avec seulement 5 victoires en 20 matchs et une fin de saison bien meilleure où l’équipe a mieux géré ses fins de matchs. La deuxième partie de saison, où le Magic a engrangé le plus de victoires, coïncide également grandement avec le retour aux affaires de Markelle Fultz, véritable facteur X de cette équipe, revenu de sa fracture de l’orteil pour apporter de la sérénité à la mène et une vraie troisième menace polyvalente à l’arsenal de la franchise. Au vu de son bilan final, le Magic peut nourrir quelques regrets même si l’effectif semble enfin prendre forme, et le Magic a pu à la fois espérer le play-in et des choix de Draft haut placés. Paolo Banchero est le crack que tout le monde espérait à Disney World et a commencé son chantier dès le premier match en décapitant Cory Joseph, Franz Wagner est son parfait lieutenant et assure toujours un service façon Monsieur Propre chaque soir, et chaque pièce du puzzle commence à trouver sa bonne place.

Le Magic s’est même permis le luxe d’aller taper quelques grosses écuries au cours de la saison, grâce à une identité défensive qui perdure dans le temps, demandez aux Celtics, Sixers et Warriors ce qu’ils en pensent. Cette montée en puissance est le signe d’une équipe qui gère de mieux en mieux la pression et qui a bien appris à jouer ensemble. Paolo Banchero représente désormais le visage de l’attaque du Magic, eux qui ont longtemps cherché leur tête de gondole offensive, ils en tiennent deux sacrées. Ajoutez-y les deux nouveaux rookies, le meneur Anthony Black, chef d’orchestre grand format et l’arrière Jett Howard, fils de Juwan et canardeur invétéré, puis le vétéran Joe Ingles, unanimement respecté dans la ligue et pouvant toujours contribuer dans la rotation, et vous obtenez un effectif jeune et talentueux, mais qui se garnit d’un vieux grognard pour apprendre le métier aux bleus. Bien sûr, c’est encore très fougueux globalement et parfois même brouillon, mais sacrément prometteur pour la suite. Les nouvelles additions vont devoir s’acclimater, et on pourrait bien avoir une belle cylindrée à l’Est pour cette saison.

Le marché de l’été

Il part : Bol Bol

Bol Bol Ils prolongent : Moritz Wagner, Admiral Schofield (two way contract)

Moritz Wagner, Admiral Schofield (two way contract) Ils arrivent : Anthony Black, Jett Howard, Joe Ingles, Mac McClung (two way contract)

On ne change pas une équipe qui (ne) gagne (pas des masses), l’intersaison a été plutôt calme chez Mickey, les principaux renforts étant survenus à la Draft avec Anthony Black, choisi en sixième position, et Jett Howard, fils de Juwan, également passé par le Magic, appelé quant à lui en onzième position grâce au choix des Bulls, contrepartie du transfert de Nikola Vucevic à Chicago. Joe Ingles arrive également pour apporter de l’expérience et du shoot extérieur à une escouade qui en manque cruellement depuis un certain temps déjà, et Mac McClung ramène enfin un Slam Dunk Contest à Orlando après les deux déconvenues d’Aaron Gordon ! Moritz Wagner prolonge son bail chez Mickey dans son rôle d’enfoiré qui joue des coudes et distribuera des mandales aux côtés de son lil bro Franz pour être la doublure de WCJ, Admiral Schofield reste également en tant que two-way pour la caution street. Au rayon des départs, seul celui de Bol Bol est à noter, l’ailier soudanais n’a pas apporté satisfaction aux décideurs du Magic malgré un bon début de saison dernière en tant que titulaire.

Le roster 2023-24 du Magic

Meneurs : Markelle Fultz , Jalen Suggs, Anthony Black

: , Jalen Suggs, Anthony Black Arrières : Gary Harris , Cole Anthony, Mac McClung, Admiral Schofield

: , Cole Anthony, Mac McClung, Admiral Schofield Ailiers : Franz Wagner , Jett Howard, Chuma Okeke

: , Jett Howard, Chuma Okeke Ailiers-forts : Paolo Banchero , Joe Ingles, Jonathan Isaac

: , Joe Ingles, Jonathan Isaac Pivots : Wendell Carter Jr., Moritz Wagner, Goga Bitadze

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Le frontcourt semble bien verrouillé à Orlando et devrait être exactement le même qu’en fin de saison passée. Le ROY en titre Paolo Banchero sera toujours le leader d’attaque au poste 4 avec son combo fluidité-puissance rare pour son gabarit. Franz Wagner, tout juste auréolé de son titre de Champion du Monde (n’est-ce pas Noah Lyles ?) avec l’Allemagne, va également continuer sa montée en puissance au poste 3 et apportera sa polyvalence, tant offensive que défensive. Tandis que Wendell Carter Jr. sera le pivot modèle de cette équipe, lui qui fait toujours le taf en toute discrétion et qui mériterait bien plus de lumière. Ces trois joueurs sont assurés de démarrer la saison dans le 5 de départ.

Concernant le backcourt, c’est plus incertain, il y a pour ainsi dire six prétendants pour deux postes. Markelle Fultz tient tout de même la corde à 99% pour être le meneur titulaire cette saison chez Mickey, lui qui monte en puissance, reprend confiance et semble parfaitement convenir au plan de jeu de Jamahl Mosley. Il devrait être suppléé par le rookie Anthony Black, un peu maçon sur les bords mais pur floor general dans l’âme. Concernant le poste 2, cela risque de batailler sévère entre Gary Harris, 3 and D de devoir avec plus de bouteille que ses concurrents, Cole Anthony, combo-guard aux airs de chien fou en sortie de banc, Jalen Suggs, dont l’immense potentiel ne demande toujours qu’à éclore, et Jett Howard, également arrivé via la Draft, qui peut apporter le spacing dont le Magic manque cruellement. Le fils de Juwan peut très bien se décaler au poste 3, mais devrait vraisemblablement sortir du banc. On mise plutôt sur Gary Harris pour apporter de la sérénité au poste 2 avant de voir débarquer Jalen Suggs ou Cole Anthony en mode chien fou sur le parquet. Quoi qu’il en soit, il y aura tout de même des déçus, et on ne serait pas étonnés qu’il y ait du mouvement d’ici à février pour davantage dessiner la hiérarchie sur les postes extérieurs et moduler éventuellement l’effectif.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Paolo Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz

Les deux premiers devraient envoyer leur trentaine de points TTFL par match, ce sera plus incertain pour les deux derniers mais ils auront tout de même leur carte à jouer. Paolo Banchero s’est imposé comme une valeur sûre de ce jeu dès sa première saison avec presque 29 points de moyenne par match, nul doute qu’il a épuré son jeu et sa sélection de shoots pour qu’il ait encore moins de malus. Franz Wagner est quant à lui un peu plus “light” avec 26,5 points de moyenne environ mais reste l’un des joueurs à surveiller cette saison côté Magic. Son titre avec l’Allemagne cet été va sûrement booster sa troisième saison dans la ligue, souvent synonyme de plus grande maturité, Kaiser Franz pourrait bien tabasser la barre des 30 comme son compère américano-italien. Et puisqu’il faut meubler un peu, parlons de Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz qui ne sont pas des valeurs sûres mais qu’il faut tout de même scruter. WCJ peut envoyer un 17-10 chaque soir et est l’un des joueurs les plus constants de l’effectif, tandis que ‘Kelle continue de monter en puissance, et on se prend même à rêver qu’il retrouve un semblant de shoot extérieur. Cela pourrait devenir dangereux, mais pour l’heure, on vous conseille tout de même de ne miser sur eux qu’en ultime recours.

Infirmerie : le point sur les blessures

Comment aborder le point infirmerie sans parler de l’homme qu’on ne présente plus aux infirmières de l’Amway Center, alias Jonathan Isaac ? L’ailier au physique de cristal espère être revenu à temps pour le début de saison, mais malheureusement, la chanson est connue désormais à Orlando, où les fans se demandent bien quelle partie du corps JI va se péter en cours de saison. On croise fort les doigts pour que son physique le laisse enfin tranquille, mais c’est une constante à prendre en compte pour son cas.

Il en va de même pour Markelle Fultz, fréquemment blessé en début de carrière et encore en début de saison dernière, l’ancien Sixer semble enfin avoir trouvé un peu de stabilité après sa fracture de l’orteil et a été l’un des grands artisans de la bonne fin de saison du Magic. On lui souhaite également de laisser ses pépins physiques derrière lui pour poursuivre cet envol qui est le sien depuis environ un an. Il sera opérationnel pour le début de saison, mais à surveiller aussi.

Gary Harris et Wendell Carter Jr. sont également des joueurs sujets aux pépins physiques, mais n’ont pas de contre-indication à jouer à l’heure actuelle. L’ancien arrière des Nuggets avait manqué le début de saison dernière à cause de son genou et semble prêt pour le début de saison. L’ancien pivot des Bulls, quant à lui, n’a dépassé les 50 matchs joués en saison régulière qu’une seule fois dans sa carrière, et s’il les dépassait enfin cette saison pour cimenter sa place parmi les pivots du futur (et du présent) ?

Quels objectifs cette saison ?

Le play-in tournament, au MINIMUM ! Déjà qu’en n’étant pas excellent la saison dernière, le Magic a pu jouer les trouble-fêtes (de loin certes, mais quand même), cette année, il n’y a plus d’excuses valables ! L’effectif n’a pas trop changé et a grandi ensemble. Paolo Banchero veut confirmer sa belle saison et prouver que le Magic a eu le nez fin en misant sur lui, Franz Wagner arrive avec un nouveau statut de champion du monde et va encore voir son rôle augmenter, Markelle Fultz et Wendell Carter Jr. semblent en forme et voudront enchaîner les matchs pour continuer leur progression respective, le banc connaît son rôle et doit se mettre au diapason, les nouveaux rookies Anthony Black et Jett Howard vont apporter des choses nouvelles en attaque comme en défense et Joe Ingles incarne désormais cette caution expérience qui faisait tant défaut chez Mickey, avec Gary Harris comme second. Tout a été fait pour avancer progressivement, mais avancer quand même dans une conférence Est toujours plus ouverte. Le début de saison cracra de l’an dernier a vite contrecarré les plans du Magic, mais on a vu qu’ils pouvaient finir fort et se transfigurer. L’objectif sera d’être plus constant et solide dès le premier match de la saison, et on pourrait bien retrouver Orlando avec un bilan à l’équilibre voire légèrement positif à l’issue des 82 matchs de saison régulière. Et même pourquoi pas plus si affinités, mais le play-in semble d’ores et déjà réalisable et ambitieux à la fois, en tout cas, les retouches apportées permettent d’en rêver !

Le pronostic du rédacteur

41 victoires – 41 défaites Bilan tout juste à l’équilibre pour le Magic qui pourra vendre sa peau au cours du play-in tournament. C’était trop juste la saison dernière, mais cette année, la donne est différente avec un groupe qui n’a pas énormément changé mais qui reste très talentueux et qui continue de bosser ensemble. De plus, le Magic a ajouté quelques joueurs qui seront bien utiles dans certains compartiments du jeu où la team peut pêcher, notamment le shooteur Jett Howard et le vétéran Joe Ingles, non moins doué dans le domaine. Menés par Paolo Banchero et Franz Wagner, les joueurs du Magic vont continuer leur monter en puissance. Et si Markelle Fultz venait à rester en bonne santé, et par miracle, retrouver ce shoot qui le rendait si létal à Washington State (c’est un gros “si” on est d’accord), Jamahl Mosley pourrait bien être en possession d’une arme de destruction massive dès cette saison. On se dit rendez-vous en avril les copains ?