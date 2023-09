Paolo Banchero, le joueur qui va nous faire cliquer sur le Magic

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs du Orlando Magic cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur la franchise floridienne au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Paolo Banchero, Rookie de l’Année 2023.

La preview complète du Orlando Magic 2023-24

Si le Magic d’Orlando possède pour certains le meilleur “young core” de la NBA, c’est notamment grâce à ce jeune homme : Paolo Banchero. Sélectionné en première position de la Draft 2022, l’ancien de Duke n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits dans la Grande Ligue. Avec 20 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes de moyenne sur l’ensemble de sa campagne rookie, Banchero est logiquement reparti avec le titre de meilleur débutant, devant Jalen Williams et Walker Kessler. Il a d’ailleurs tellement séduit en NBA qu’il a décroché un spot avec Team USA pour participer à la Coupe du Monde 2023.

Le talent du garçon est indéniable, son bagage offensif est impressionnant, et sa mobilité pour un ailier-fort de 2m08 est suffisamment rare pour être soulignée. Aux côtés des Franz Wagner, Markelle Fultz, Jalen Suggs et Cie, Paolo Banchero nourrit aujourd’hui les espoirs d’une franchise qui n’a pas gagné la moindre série de Playoffs depuis… 2010. Au vu de ce qu’il a montré l’an passé, Banchero risque déjà de toquer à la porte du All-Star Game en 2024, le tout à seulement 21 ans. Et avec ça c’est Orlando qui pourrait s’incruster dans la course au Top 8 à l’Est. Vous l’avez compris, il ne faudra pas rater une miette de la saison sophomore de Paolo.