Vidéo : les highlights de Markelle Fultz en 2022-23

Oh, un revenant ! Si vous vous réveillez seulement maintenant d’une sieste d’un an, sachez que Markelle Fultz est enfin revenu en NBA, pour reprendre le sale qu’il avait commencé il y a 3 ans. Le condensé de 60 matchs en cinq minutes avec du dunk, du tir bien smooth et du crossover huilé, c’est tarpi.

Markelle Fultz, un nom qui sonne bon les années 2010, qu’on attendait comme un petit crack en NBA, mais qui s’est fait emmerder comme pas possible par de multiples blessures avant de pouvoir enfin montrer que la Ligue n’était pas quelque chose d’impossible pour lui. C’est même devenu carrément possible car avec 14 pions de moyenne la saison passée, il a contribué à faire du Magic… une équipe. On ne peut pas dire une équipe qui gagne, mais une équipe qui montre de beaux signes d’un avenir prometteur.

L’objectif est désormais d’assumer pleinement son rôle, encore plus, et de continuer à progresser tout en faisant monter la côte de son équipe au classement. Le groupe est bon, l’objectif est désormais de voir si une campagne printanière ne serait pas un bon plan. Reste à tout donner en début de saison, pour ne pas prendre de retard qui pourrait faire changer les plans. Le talent est là, ne reste qu’à lui donner l’expérience qu’il réclame.

Source : Youtube/Magic