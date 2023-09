Vidéo : les meilleurs dunks de Jalen Green en 2022-23

L’année dernière, dans le marasme ambiant de Houston et de sa cour de récré à la sauce NBA, un joueur s’est illustré par de sublimes actions, toutes aussi explosives les unes que les autres. Ce bonhomme, c’est Jalen Green. Un petit condensé de dynamite qui a peut-être permis aux fans des Rockets d’avoir le sentiment d’avoir payé pour voir quelque chose la saison dernière.

Comment défendre sur Jalen Green ? Plusieurs options : se mettre à plat, et avoir la bonne intuition lors de votre premier appui pour espérer contrer le sien et l’obliger à reculer. Si jamais il passe ? Eh, petit conseil… laissez-le. Se faire emmener jusqu’au panier pour finir humilié à l’heure du petit-déjeuner de la planète basket… On se doute que c’est très peu pour vous. Non, le mieux à faire reste de gueuler un gros “AIIIIDE” puis de laisser le pivot du groupe se faire maraver la ganache derrière. Parce qu’à la vue des images qui vont suivre, on vous déconseille de faire autrement.

Maintenant, on attend quand même de Green qu’il puisse mettre ce dynamisme au service de son équipe, même s’il est bien compliqué de lui en vouloir d’avoir joué sa carte la saison passée. Stephen Silas en coach, c’est de l’art. Sur la plaquette, des dessins sublimes mais dommage, ça ne compte pas sur le tableau d’affichage. Mieux entouré, mieux encadré… on en veut tout autant, mais plus utile.

Source : YouTube/Rockets