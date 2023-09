La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Houston pour vous parler des Rockets !

#Les bons plans annoncés : Hum , beaucoup de bruit… pour pas grand chose ?

En des termes purement TTFL, ces Rockets pourraient bien être l’une des attractions de la saison. Pourquoi ? Car au moins six joueurs, au bas-mot, peuvent prétendre à la tentation du top pick, un soir, comme ça, parmi d’autres. Dans un ordre assez logique espérons-le ? Fred VanVleet, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Jalen Green, Kevin Porter Jr. Dillon Brooks, Tari Eason, Amen Thompson, Cam Whitmore. Ah ouais, quand même. Fred VanVleet (28 de moyenne en 2022-23) arrive avec probablement quelques gros cartons en plus de ses bagages, Alperen Sengun est sans doute au devant d’une belle explosion statistique, Jabari Smith Jr. aussi tiens et… STOOOOOOP ! On s’arrête ici, non pas que l’on remette en question le talent des autres mecs de la liste du dessus, mais niveau TTFL on s’en tiendra au plus sûrs de la bande, si tant est qu’on puisse utiliser ce terme. Allez, dans l’ordre, le cycliste, le Turc et le J, mais pas sûr non plus qu’on soit bien plus haut que le 35 de moyenne, maxoche, peut-être un poil plus pour Fredo.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Alperen Sengun : 29,4 points

Kevin Porter Jr. : 27,7 points

Jalen Green : 26 points