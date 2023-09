Salaires des Houston Rockets – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Houston Rockets.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Houston Rockets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $153,141,687 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Rockets ont connu un sacré changement de cap en l’espace d’un été.

En quête de joueurs confirmés pour entourer sa jeunesse, Houston a misé plus de 60 millions la saison sur la paire Fred VanVleet – Dillon Brooks. Un investissement conséquent qui pourrait envoyer les Rockets dans la luxury tax dans un proche futur. En effet, Jalen Green tout comme Alperen Sengun seront éligibles à une prolongation à l’été 2024.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Fred VanVleet

Dillon Brooks

Amen Thompson

Cam Whitmore

Peu de joueurs sous contrats garantis mais on ne se fait pas de film, Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith, Tari Eason et Jae’Sean Tate seront aussi au rendez-vous via les team options.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Fred VanVleet, Dillon Brooks : signataires de très beaux contrats cet été, Fred VanVleet et Dillon Brooks arrivent à Houston avec l’obligation de venir rapidement prouver qu’ils méritent les sous dépensés. La bonne Coupe du Monde du Canadien annonce de bonnes choses pour les Rockets mais on attend surtout que le groupe passe un cap cette année. Pour cela, il faudra des leaders qui répondent présent.

Jalen Green : en pleine progression sur son année sophomore, Jalen Green attaque cette troisième saison avec l’envie de prendre encore plus le lead à Houston. Jusqu’où ira-t-il ? Pourquoi pas une invitation au All-Star Game si les résultats suivent un peu derrière ? L’arrière sera éligible à un nouveau deal l’été prochain et on imagine les Rockets lui filer le max sans trop de stress.