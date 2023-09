Giannis Antetokounmpo, un coup de pression qui a (encore) payé

Après avoir discrètement mis les Bucks sous pression d’un potentiel départ en cas de non amélioration de l’effectif, Giannis Antetokounmpo a une nouvelle fois obtenu de sa franchise un gros transfert pour l’aider sur le plan sportif. De quoi le satisfaire un peu plus longtemps ?

Giannis Antetokounmpo est l’un des meilleurs joueurs de basket du monde. Et pour le conserver, les Bucks lui font les yeux doux et cèdent à – presque – n’importe laquelle de ses requêtes. En 2020, l’équipe lui avait apporté Jrue Holiday pour préparer le terrain avant sa prolongation de contrat, et en 2023… on lui ramène Damian Lillard pour effacer toute envie d’ailleurs avant quelques années.

DAMIAN LILLARD ET GIANNIS SOUS LE MÊME MAILLOT 😭😭😭😭😭😭

Un transfert qui n’ira pas spécialement dans le sens de ceux qui estiment que les franchises ont le pouvoir sur les joueurs. Car depuis 3 ans, c’est Giannis qui mène quand même la troupe en termes de direction sportive. À raison, car il est un profil calibre MVP, mais attention pour Milwaukee à couvrir aussi ses arrières en cas de départ. Les Bucks s’en sortent aujourd’hui bien avec l’envoi d’un package plutôt honnête en contrepartie d’un joueur propulsant l’équipe comme ultra-favorite de la saison à venir.

Un cas typique de “Player’s League” donc, qui doit aussi potentiellement alerter les équipes qui voudront mettre le grappin sur Antetokounmpo en cas de départ du Wisconsin. Rien n’empêchera le joueur de faire son petit chantage, tout du moins d’exercer de la pression, sur les futurs propriétaires de l’équipe pour qui il jouera. On parle souvent de LeBron James, mais Giannis n’est pas non plus très loin de la direction sportive… N’empêche que pour le côté positif des choses, ses “demandes” ont tout de même apporté un titre à Milwaukee… ce qui – on s’entend – est largement suffisant pour accepter de prendre les risques et d’exaucer les désirs de la star. Tout un jeu difficile d’équilibriste qui a pour l’instant porté ses fruits. Et qui devrait encore le faire, à la vue du dernier transfert des Bucks.