Damian Lillard transféré aux Milwaukee Bucks !!!

Énorme tremblement de terre sur la planète NBA ce mercredi soir ! Damian Lillard, qui avait demandé son transfert aux Blazers au début de l’été, vient de se faire échanger aux Milwaukee Bucks dans un blockbuster trade impliquant également les Suns. WOW !

Damian Lillard voulait Miami, il aura finalement Milwaukee.

Après des semaines de suspense mais sans réelles avancées, le transfert tant attendu de Dame Time vient de tomber. Et c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la bombe :

Les Bucks récupèrent : Damian Lillard

Damian Lillard Les Blazers récupèrent : Jrue Holiday (en attente d’un potentiel nouveau trade), Deandre Ayton, Toumani Camara, un premier tour de Draft 2029 non protégé, pick swaps de premier tour 2028 et 2030.

Jrue Holiday (en attente d’un potentiel nouveau trade), Deandre Ayton, Toumani Camara, un premier tour de Draft 2029 non protégé, pick swaps de premier tour 2028 et 2030. Les Suns récupèrent : Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little, Keon Johnson.

Lillard goes Milwaukee as part of a 3-team deal with Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, a 2029 unprotected MIL 1st, and unprotected MIL swap rights in 2028 and 2030 to Blazers. Phoenix lands Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little and Keon Johnson.

C’est un véritable séisme qui vient de frapper la NBA.

Alors qu’on imaginait plutôt Damian Lillard sous un maillot du Heat, les Blazers ont finalement refusé sa demande, lui qui avait clairement fait savoir qu’il voulait jouer à Miami et nulle part ailleurs. Le manager général de Portland Joe Cronin ne bluffait donc pas avec Pat Riley, et c’est finalement à Milwaukee que Lillard passera la suite de sa carrière dans le but de gagner enfin son premier titre NBA.

Dame rejoint ainsi Giannis Antetokounmpo chez les Bucks pour monter un énorme duo aux côtés de Khris Middleton, Brook Lopez et Cie. Si Milwaukee sacrifie Jrue Holiday et du capital draft dans le deal, c’est un gros message envoyé par la direction des Bucks en direction du Greek Freak, qui avait mis la pression sur la franchise ces dernières semaines afin qu’elle reste compétitive le plus longtemps possible.

Damian Lillard aux Bucks, on a du mal à y croire mais c’est bien réel ! Dans le cadre de ce transfert XXL, on verra également Deandre Ayton entamer un nouveau chapitre de sa carrière au sein de la reconstruction des Blazers, tandis que les Suns vont le remplacer par Jusuf Nurkic tout en ajoutant de la profondeur à leur effectif.

