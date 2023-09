Double MVP et champion NBA avec les Bucks en 2021, Giannis Antetokounmpo n’est pas rassasié. Au contraire, le titre remporté il y a deux ans a décuplé sa motivation, lui qui ne pense qu’à retrouver les sommets de la Grande Ligue. Il semble même prêt à quitter sa franchise de toujours pour y arriver.

Fin août, le Greek Freak avait envoyé un premier message aux dirigeants des Bucks, déclarant qu’il voulait des garanties solides avant de prolonger son contrat avec Milwaukee. Hier, Giannis a remis un coup de pression sur sa franchise, juste histoire de s’assurer que ce message est bien passé.

Lors d’une apparition sur le podcast 48 minutes, Antetokounmpo a clairement fait savoir qu’il envisagera un départ s’il sent que les Bucks ne vont pas dans la bonne direction, à savoir celle du Larry O’Brien Trophy.

“Tant que nous abordons le jeu de la bonne manière, tant que tout le monde réalise des sacrifices pour atteindre un objectif commun, je me vois rester aux Milwaukee Bucks pour le reste de ma carrière. Mais dès le moment où j’ai l’impression que les gens ne sont pas autant investis que moi pour remporter le trophée, ce ne sera plus le cas. Je suis un Milwaukee Buck, mais plus important encore je suis un gagnant. Je veux gagner, et je dois faire tout ce qu’il faut pour y arriver. S’il existe une meilleure situation pour moi de remporter le Larry O’Brien Trophy, je me dois de la saisir.”

Si l’attachement de Giannis aux Bucks et à la ville de Milwaukee est réel, sa volonté de remporter d’autres bagues l’est tout autant, voire plus. Antetokounmpo n’a pas oublié le terrible échec du premier tour des Playoffs face au Heat il y a quelques mois. Il sait que ses Bucks – pour diverses raisons – ne sont toujours pas revenus en Finales de Conférence depuis le titre de 2021. Et ça, forcément, ça le dérange beaucoup.

"I'm a Milwaukee Buck, but most importantly I'm a winner. … If there is a better situation for me to win the Larry O'Brien I have to take that better situation."

Giannis on his future with the Bucks. pic.twitter.com/XzucRXtmOv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 13, 2023

Ce qui le dérange peut-être aussi, c’est de voir que l’effectif de Milwaukee commence sérieusement à vieillir. Certes, les Bucks ont fait ce qu’il fallait cet été pour prolonger des cadres comme Khris Middleton et Brook Lopez, mais on parle respectivement d’un joueur de 32 et 35 ans qui ont connu à tour de rôle des soucis de blessure ces deux dernières années. Jrue Holiday, l’autre pièce importante du projet, a également 33 balais et semble envisager la retraite à la fin de son contrat actuel en 2025. Vous ajoutez à ça un changement de coach avec le départ de l’expérimenté Mike Budenholzer au profit d’un entraîneur rookie nommé Adrian Griffin, et vous obtenez une situation avec pas mal d’incertitudes.

Pour rappel, Giannis Antetokounmpo arrive en fin de contrat en 2025 (il possède une player option à 52 millions sur la saison 2025-26), et est éligible à une prolongation avec les Bucks dès fin septembre. Néanmoins, le Freak n’a pas l’intention de prolonger à Milwaukee pour l’instant, pour des raisons financières mais aussi parce qu’il ne possède pas les garanties qu’il attend.

Aux Bucks de faire le nécessaire pour le convaincre de rester, sous peine de perdre leur statut de poids lourd de la Conférence Est.

__________

Source texte : podcast 48 minutes