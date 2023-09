Adam Silver pas fan des demandes de trade de Damian Lillard et James Harden

De passage en conférence de presse ce mercredi, Adam Silver a fait le tour de l’actualité récente de la NBA. Le commissionner est notamment revenu sur les demandes de trade récentes de plusieurs stars. Une pratique dont il n’est (toujours) pas fan.

Depuis quelques saisons déjà, les mouvements de stars se multiplient au sein de la Ligue. Anthony Davis, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving et maintenant Damian Lillard. Tous ont exprimé leur envie de quitter leurs équipes alors qu’ils étaient sous contrat et presque tous ont obtenu gain de cause. Si ces blockbusters trades apportent un ascenseur émotionnel chez les fans, ils ne sont pas forcément appréciés du côté de la Ligue.

Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises ces derniers mois, Adam Silver a exprimé son regret quant aux demandes de trade, expliquant qu’il observait les situations à Portland et à Philadelphie. Un clin d’œil aux dossiers Lillard et Harden évidemment.

“En ce qui concerne les demandes d’échange, il est évident que nous ne les aimons pas. En tant que ligue, nous voulons que les joueurs et les équipes respectent leurs contrats. J’observe la situation à Portland et à Philadelphie, et j’espère qu’elle sera réglée à la satisfaction de tous avant le début de la saison. Je suis heureux que les choses semblent s’être quelque peu calmées, du moins en ce qui concerne les discours publics.”

Si Adam Silver suit de près ces deux dossiers, il a déjà prouvé cet été qu’il n’avait pas peur de sanctionner les potentiels “excès”. La NBA avait ainsi mis 100 000$ d’amende à James Harden pour ses propos sur Daryl Morey. La Ligue avait aussi fait passer un mémo à chaque équipe NBA pour rappeler qu’un joueur échangé ne pouvait pas refuser de jouer dans sa nouvelle équipe. Un moyen de contrecarrer les agissements de l’agent de Damian Lillard, qui indiquait aux franchises intéressées par son client que seul le Heat était dans les plans de Dame Dolla.

Depuis, c’est un peu le calme plat mais tout pourrait de nouveau s’accélérer avec les camps d’entraînement qui se rapprochent à grands pas.

Source texte : Sports Illustrated