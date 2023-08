Frustré par son non-transfert des Sixers, James Harden a récemment sorti la sulfateuse en traitant son manager général Daryl Morey de “menteur”. Une déclaration que la NBA – qui enquête actuellement sur ce dossier – n’a pas aimé du tout. La preuve en chiffres.

100 000 dollars.

Voilà le montant de l’amende infligée par la Ligue à James Harden après sa déclaration publique contre Daryl Morey, réalisée en plein milieu d’une tournée en Chine. La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. La NBA n’a pas apprécié la manière et les termes utilisés par le Barbu, qui a non seulement traité Morey de “menteur” mais qui a également déclaré qu’il ne “jouera plus jamais” dans une franchise dirigée par le président des opérations basket des Sixers.

“James Harden a reçu une amende de 100 000 dollars pour ses propos publics indiquant qu’il n’assumera pas les responsabilités stipulées dans son contrat à moins qu’il soit transféré dans une autre équipe.” – Le communiqué officiel de la NBA

For the league’s purposes on the fine, Harden’s comments that he would never be part of an organization that included Morey played a bigger part in the fine, sources said. It touched on the league’s rules concerning public trade demands. https://t.co/AZxe6kKpNv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2023

100 000 dollars d’amende, c’est tout simplement le montant maximum que la NBA peut infliger à un joueur. Autant dire que l’été de James Harden ne s’arrange pas.

N’obtenant pas la prolongation de contrat XXL qu’il recherche, ni le transfert espéré des Sixers après avoir activé sa player option au cours de l’intersaison, Harden voit désormais la NBA s’attaquer à son porte-monnaie avec cette très grosse amende. On sait que Ramesse peut se montrer très créatif pour obtenir ce qu’il souhaite, mais là ça se retourne assez brutalement contre lui.

Peut-être qu’à l’avenir, le Barbu y réfléchira à deux fois avant de monter au clash en place publique…

James Harden fined $100,000, the max the league can fine a player. https://t.co/zB27pUVD8S pic.twitter.com/4lSS28MK05

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 22, 2023