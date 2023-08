Vice-championne olympique en 2021 et vice-championne d’Europe l’année dernière, l’Équipe de France débarquera à la Coupe du Monde avec de grandes ambitions et l’objectif d’aller enfin au bout d’une grande compétition internationale. Mais pour cela, il faudra passer le cap des demi-finales, ce que les Bleus n’ont jamais réussi à faire lors d’un Mondial. Les épisodes douloureux de 2014 et 2019 sont encore dans les mémoires…

2014 : un énorme exploit face à l’Espagne… puis la déception contre la Serbie

On s’en souvient comme si c’était hier. Et pourtant, ça commence à dater. C’était le 10 septembre 2014, du côté du Palacio de los Deportes de Comunidad de Madrid. L’Équipe de France de basket a sorti ce jour-là l’un des plus grands exploits de son histoire : battre la grande Espagne sur ses terres, sans son leader Tony Parker, pour se qualifier en demi-finale d’un Mondial pour la toute première fois. Le contre stratosphérique de Rudy Gobert sur Pau Gasol, la prestation de patron de Boris Diaw, le shoot mythique de Thomas Heurtel… autant de souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires pour l’éternité.

Malheureusement, malgré ce succès aussi jouissif qu’inattendu face au rival espagnol, le Mondial 2014 laissera pour toujours un goût d’inachevé. Parce que cette année-là, les Bleus sont passés à côté d’une finale de Coupe du Monde face aux États-Unis de Kyrie Irving, Stephen Curry, James Harden et Cie. La faute à la Serbie de Milos Teodosic, victorieuse en demi-finale 90-85. Mais la faute aux Bleus surtout, qui avaient encore la tête dans les étoiles après leur exploit à tel point qu’ils sont passés au travers de leur première mi-temps face aux Serbes. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas, et l’énorme coup de chaud de Nicolas Batum en deuxième mi-temps n’a pas suffi pour compléter le comeback de l’EDF, qui a finalement dû se contenter de la troisième place.

2019 : un énorme exploit face aux États-Unis… puis la déception contre l’Argentine

Pendant longtemps, battre Team USA dans un match officiel d’une grande compétition internationale n’était qu’un rêve. Mais ce rêve est devenu réalité le 11 septembre 2019 quand l’Équipe de France a tapé les Américains 89-79 en quart de finale du Mondial chinois. Une victoire historique pour les Bleus, portés par un Rudy Gobert de gala ainsi qu’un duo Evan Fournier – Nando De Colo XXL. Mais surtout une victoire pleine d’espoir pour la suite, même si c’était l’équipe Z des États-Unis en face. Car quand vous battez la nation reine du basketball, tout de suite vous pouvez viser les sommets.

Sauf que deux jours plus tard, un vendredi 13, la France est brutalement retombée de son nuage. Comme en 2014, l’exploit sera sans lendemain, les Bleus passant complètement au travers de leur demi-finale contre l’Argentine de l’éternel Luis Scola. Pourtant, les hommes de Vincent Collet avaient insisté sur leur volonté de ne pas commettre les mêmes erreurs que cinq ans auparavant, quand l’EDF avait “un peu trop fêté” sa superbe victoire en terre espagnole. Mais les Tricolores n’ont jamais vraiment vu le jour face à l’Albicéleste, s’inclinant finalement 80-66 dans un match qui nous donne toujours des cauchemars. Et ce n’est pas la médaille de bronze, décrochée contre l’Australie dans la rencontre pour la troisième place, qui est venue consoler la bande d’Evan Fournier.

Evan Fournier enfile sa médaille pour le protocole, puis la retire et la cache dans sa chaussette. #FRAAUS

— Yann Ohnona (@yohnona) September 15, 2019

2023 : la bonne année ?

Il y a tout juste dix ans, à l’EuroBasket 2013, l’Équipe de France guidée par Tony Parker remportait le seul et unique titre du basket français dans une grande compétition internationale. Depuis, on attend, on espère, avec des hauts et des bas comme ceux vécus lors des deux dernières éditions du Mondial. Les Bleus version 2023 peuvent-ils enfin franchir le cap des demi-finales d’une Coupe du Monde pour se donner une chance de terminer au sommet de la planète basket ?

On a envie d’y croire, comme toujours avec nos Bleus. Par passion évidemment, mais pas que. Parce que l’Équipe de France, elle a de la continuité, de l’expérience, du talent, et tous ses leaders. Avec les retours de Nicolas Batum et Nando De Colo, absents à l’Euro 2022, on retrouve un noyau dur qui ressemble beaucoup à celui ayant décroché l’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, battant Team USA en phase de poules avant de tomber les armes à la main contre la bande de Kevin Durant lors de la grande finale. Autant dire qu’il y a moyen pour faire quelque chose de grand, très grand.

Alors à vous de jouer les garçons.

L’historique de l’Équipe de France à la Coupe du Monde