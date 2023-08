Il y a quatre ans, la France s’imposait face à Team USA (79-89) en quarts de finale de Coupe du Monde en Chine. Avec un trio Fournier / Gobert / De Colo en fusion, nos Bleus réalisaient alors un exploit singulier. Retour sur cette rencontre rentrée dans la légende moderne de l’Équipe de France de Basketball.

Septembre 2019, Coupe du Monde, Chine.

1/4 de finale USA-France

Après une phase de poule acharnée face à la Lituanie et à l’Australie, l’Équipe de France termine deuxième de son groupe et doit croiser le fer avec l’ogre de la compétition : Team USA. Pas vraiment l’adversaire idéal quand on souhaite rallier le dernier carré de la Coupe du Monde. Ce jour là, Donovan Mitchell, Jaylen Brown ou encore Myles Turner arborent le blason orné des 50 étoiles représentant les États du pays d’Oncle Sam. Mais la France est dans le bain, les confrontations en poule ont été particulièrement difficiles et les garçons sont prêts à démarrer cette rencontre sans complexe. Mieux encore, avec l’envie de “botter les fesses des ricains”.

La rencontre démarre fort. Le mano-à-mano s’installe et les têtes d’affiche de la rencontre répondent immédiatement présent. Fournier et De Colo pour les Bleus, Donovan Mitchell pour Team USA. La défense française pose de gros soucis aux Américains et une première graine de doute est semée dans l’esprit des adversaires.

Le deuxième quart-temps est un moment “bascule” dans la rencontre pour l’Équipe de France. C’est pendant ces 10 minutes que les joueurs prennent conscience qu’aujourd’hui, les Américains sont prenables, mieux, que les Français sont bien meilleurs. Fournier porte l’équipe (13 points à la mi-temps) Rudy Gobert fait un chantier énorme dans la peinture et les cainris envoient des briques et autres parpaings. +6 mi-temps, y’a la place mais pas de quoi s’enflammer. Bastien et Alex qui commentaient la rencontre en direct, ne tiennent déjà plus en place.

Le troisième quart-temps est tout à l’avantage des Bleus… du moins c’est ce que l’on croit. En fusion totale, la France joue son meilleur basket et compte jusqu’à 10 points d’avance. Les Américains sont au tapis… jusqu’à leur réveil collectif. Sous les gueulantes de Gregg Popovich, Team USA remet de la gomme en défense et grignote petit à petit son retard jusqu’à… repasser devant à la fin du 3ème : +3 USA. On se dit alors que la France a laissé passé sa chance avec panache et que la Fédération Française de la Lose va se délecter du presque-exploit des Bleus.

Mais c’est mal connaître nos bonhommes. Dans un dernier quart-temps légendaire, nos Bleus tiennent tête aux États-Unis et recollent au score à trois minutes de la fin grâce à une bombe du parking de Frank Ntilikina sorti de sa boite. Dans un money-time irrespirable, Mr Clutch aka Evan Fournier envoie un lay-up puis une passe laser à Gobzilla pour mettre la France devant, +4 à 3 minutes de la fin. Un stop puis un step-back à 3-points de MONSIEUR FRANK NTILIKINA offrent le break à l’équipe de France +7.

Le Top 5️⃣ de Frank Ntilikina avec les Bleus : 👑🧊👌

1️⃣ Le shoot d’une carrière face à Team USA lors de la @FIBAWC 2019 🙌#TeamFranceBasket x @FrankLikina | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/l3PS5ZCjMi

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2023

La fin de match est gérée d’une main de maître par nos Bleus avec en supplément un gros contre de Gobert sur Donovan Mitchell pour fermer la boutique. La France s’offre les États-Unis, 79-89, en quarts de finale de la Coupe du Monde. Après avoir vu ça…

La France réalisait alors un exploit majuscule en battant les Etats-Unis, une équipe invaincue depuis 13 ans (à l’époque), et s’ouvrait les portes du dernier carré. Un moment légendaire dont on se délecte encore aujourd’hui, et dont Kurt Helin garde sans doute un souvenir amer, les vrais auront la ref.

Pour ceux qui voudraient se refaire la rencontre dans son intégralité, c’est juste ICI.

Source vidéos : Canal+Sport Youtube.