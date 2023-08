Omari Spellman va disputer la Coupe du Monde 2023 avec le Liban

Disparu des radars NBA depuis le 10 mars 2020, Omari Spellman s’apprête à donner des nouvelles de son basket à la planète entière. Team USA ? Oh que non.

On se souvient de lui en qualité de couteau suisse chez les Warriors. Certains courageux l’ont vu du côté d’Atlanta. Mais grosso modo, Omari Spellman n’a pas marqué la NBA de sa longévité – seulement de son profil. Sélectionné en 30e choix de la Draft 2018, l’intérieur américain s’éclate aujourd’hui en Corée du Sud, sous les couleurs de l’Anyang KGC. La saison écoulée, celui que l’on surnomme Omari Situsavais a tourné à 19.7 points de moyenne, moyennant un correct 36% à 3-points. Dégainer de loin avec confiance et justesse est l’un des atouts qui font de cet intérieur de 2m03, une boule de nerfs mobile et capable de conclure une possession à n’importe quelle distance.

Là où Omari est un petit veinard – et pas trop à la fois – c’est qu’il a pu se faire naturaliser. En quoi cela est-il compliqué ? Au Liban, seul le président de la République dispose de la compétence pour naturaliser. Or cela fait depuis le 31 octobre 2022 que son siège est vacant : jusqu’en avril dernier donc, Omari Spellman n’a pas pu devenir Libanais. Mais, et c’est très bien expliqué par le média l’Orient Le Jour, l’article 62 de la Constitution libanaise affirme « qu’en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres ». Ce dernier pouvoir a donné suite à la requête d’Omari Spellman, qui prendra part à la Coupe du Monde avec sa nouvelle sélection, du 25 août au 10 septembre prochain.

Seule petite alerte, et on se permet de la mentionner car elle paraît bien sérieuse, Omari Spellman serait… en surpoids. Un petit 150 kilos annoncé par un blogger basket sud-coréen, une photo à l’appui, et surtout la vidéo de l’amical entre les Wildacts d’Arizona et le Liban. Défaite de l’ancien NBAer, quand même 21 points de sa part – strict minimum face à de grands ados – et une forme bien trop incertaine à moins d’une semaine de la compète. Il affrontera l’équipe de France mardi prochain, pour le dernier match de la première phase de poules. Qui vivra verra, et ça, on veut vraiment le vivre.

Omari Spellman, who weighed 290lbs in May, is said to be 330lbs now. The Korea Ginseng Corporation club, which chose to renew its contract with him, is on alert. The KGC had ordered him to weigh 275lbs when he returned to S.Korea, but he is not expected to keep his promise.#KBL pic.twitter.com/rfbvIhASja

