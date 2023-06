Début d’été, les stages de sélections nationales sont dans les bacs, la période est donc la plus propice aux annonces de forfaits. Bien que rien ne soit confirmé, Giannis Antetokounmpo pourrait manquer la Coupe du Monde 2023.

Voilà un trou qu’il serait difficile à combler.

Pour le spectacle. Pour l’entertainment. Pour la Grèce. Sans Giannis Antetokounmpo, bien au-delà d’être rebattues, les cartes seront rangées dans leur boite. Le jeu ne sera pas le même. D’après les infos du média grec SDNA – reprises par BasketNews – la participation du Greek Freak à la Coupe du Monde 2023 est « incertaine ». En cause, une blessure à la jambe mal rétablie, laquelle pourrait bloquer tout l’engrenage pré-compète, si les Bucks – premier employeur du joueur – décident de fermer la porte à sa participation. Beaucoup de conditionnel, un propos nuancé et rien d’établi, mais selon une analyse aussi infondée qu’interne à la rédaction de TrashTalk, il y a de très fortes chances pour que Giannis Antetokounmpo fasse une croix sur cette 19e édition de la Coupe du Monde de basket. Les Philippines, le Japon et l’Indonésie ne sont pas la porte à côté. Les déplacements entre les matchs seront conséquents. La compétition tire son rideau “seulement” un gros mois avant la reprise de la saison régulière. En cas de blessure aggravée sur l’agréable corps de Giannis – wtf – l’exercice 2023-24 des Milwaukee Bucks serait bien trop impacté. Et aussi parce que 28 ans (29 en décembre) est l’âge idoine pour gratter un second titre de champion NBA, le Grec serait normalement inspiré que de concentrer 100% de ses capacités dans cette quête.