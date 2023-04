C’est la sensation de la nuit. Les Bucks sont éliminés des Playoffs 2023 après leur défaite 126-128 face au Heat de Miami. Malgré une prestation statistique majuscule (38 points et 20 rebonds), le rendement aux lancers de Giannis Antetokounmpo a précipité, entre autres, Milwaukee vers la sortie.

10/23 aux lancers francs.

C’est LA stat que l’on retient du match de Giannis Antetokounmpo. Malgré un match plus que solide au scoring et aux rebonds (38 points et 20 rebonds), le franchise player du Wisconsin n’aura pas fait le boulot sur la ligne des lancers, permettant à Miami de revenir dans une partie qui aurait dû être pliée.

Au delà de la défaillance sur la ligne des lancers, c’est le timing de ces manquements qui interloque. Car Giannis sur l’ensemble du quatrième quart-temps et de la prolongation, c’est :

3/12 aux tirs

3/9 sur la ligne

4 pertes de balles

-18 de +/ –

Pour un leader comme le Freak, la pilule est difficile à avaler. Il faut dire que Giannis a presque tout fait à l’envers dans le money-time. Symbole de ce manque de confiance sur la ligne, il est à deux doigts de rendre le ballon à Miami pour ne pas aller aux lancers après un entre-deux capital pour la suite de la rencontre :

Giannis was NOT going to that free throw line 😂 pic.twitter.com/W00xyItUkY — br_betting (@br_betting) April 27, 2023

En prolongation, le double-MVP, au delà des lancers, a très mal démarré en perdant un ballon sur la première possession. Il a poursuivi sur sa lancée en offrant trois penaltoches à Max Strus à moins d’une minute de la fin. L’arrière du Heat, lui, n’a pas manqué la cible, condamnant quasiment Milwaukee à cet instant. Bref, une défaillance assez incroyable quand on connait le niveau du garçon, une défaillance que l’on peut – a posteriori – aisément expliquer par une fatigue potentiellement importante due à une défense intraitable du Heat à chacun de ses pas sur le parquet, qui aura fini par totalement assécher lui et les Bucks au moment où il aurait fallu fermer la boutique.

Crédit donc à la défense de Miami, mais choke intersidérale pour Giannis et les Bucks qui, on le rappelle, menaient de 16 points à la fin du troisième quart-temps. Fact.