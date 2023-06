On a d’abord appris que Victor Wembanyama ne disputerait pas la Coupe du Monde, et on sait désormais qui seront les douze Bleus à se rendre en Asie du Sud-Est à la fin de l’été. Avec toutes ces infos en poche, ne serait-il pas maintenant le moment de jeter un œil au calendrier de notre Équipe de France à l’approche de la compétition ? Le hashtag #OnPréchauffe, ça vous parle ?

Avant d’affronter Lettons, Canadiens et Libanais à la Coupe du Monde, les Bleus disputeront sept matchs de mise en route, entre le 31 juillet et le 20 août prochains. Comme pour toute bonne préparation, le calendrier des joueurs de Vincent Collet ira crescendo. Tunisie (31 juillet), Montenegro (2 août) et Venezuela (7 août), c’est plus que dans leurs cordes. Alors, à Pau, Montpellier puis Orléans, l’EuDéEffe a tout pour se mettre en confiance avant d’aborder la suite, plus corsée.

Un mois avant de retrouver Rudy Gobert, Evan Fournier et les Bleus ✊

4 matchs de préparation en France, 4 rendez-vous à ne pas manquer 🎟️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 28, 2023

Toujours à Orléans, les Bleus affronteront la Lituanie le 9 août pour le premier duel d’une match-up aller-retour. Il faudra faire un accueil maison bien salé à Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas et compagnie, parce qu’eux sauront nous recevoir à Vilnius deux jours plus tard. Ce déplacement en terres lituaniennes sera d’ailleurs la dernière escale des Français en Europe. Ensuite ? Direction le Japon et cap sur la Coupe du Monde après deux dernières répèt’ sur le territoire nippon.

Le 17 août, la bande de Nicolas Batum croisera le fer avec les locaux japonais, avant qu’ils ne s’attaquent au dernier morceau de cette prépa’, peut-être le plus gros, un France – Australie à Tokyo, qui fait saliver. Le 20 août, tout le monde devra être au diapason pour ce match entre prétendants à la breloque. Des vétérans Patty Mills et Joe Ingles aux jeunots Thybulle ou Josh Green, les Boomers ont des arguments à tous les étages et seront le parfait test avant d’entrer dans la compétition.

🇫🇷 Les matchs de préparation de l’Équipe de France pour le Mondial 2023 ! #FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/mjKt1VRci4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2023

Une entrée en matière qui se fera le 25 août à Jakarta face au Canada de, peut-être, Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. Ça, c’est seulement dans deux mois, mais le premier test commencera donc dès le 31 juillet face aux Tunisiens. Prépa ou pas, c’est là que l’aventure commence et il faudra être derrière les Bleus. ALLEZ !

Sources : Basket News, ESPN