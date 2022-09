Diantre, ça commence à faire beaucoup. Aux absences prévues de Valériane Vukosavljevic, Alix Duchet, Endy Miyem et Olivia Epoupa s’était ajouté il y a quelques semaines celle de Sandrine Gruda, et on a donc appris ce matin que Marine Johannes était contrainte de quitter le groupe pour soigner une blessure. Le groupe en place a belle allure, mais celui des absentes encore plus, diantre, ça commence à faire beaucoup.

Quitter le groupe France 48h avant le début d’une Coupe du Monde, c’est situé où sur l’échelle de la lose ? Pauvre Marine Johannes, qui est donc contrainte de quitter les Bleues à cause d’une blessure musculaire à la cuisse droite, suite à une douleur ressentie hier matin lors d’un scrimmage face à Team USA. Le staff de l’EDF a rapidement réagi en annonçant la réintégration dans les douze de Migna Touré, serial killeuse du 3×3 mondial avec Marie-Eve Paget notamment, mais qui, au cas où vous ne seriez pas encore au courant, touche également pas mal sa bille dans le 5×5. Gros coup dur pour les Bleues et pour Marine, dont les éclairs de génie auraient bien servi au squad de Toupane dans un groupe extrêmement relevé (Serbie, Canada, Japon, Australie et Mali), mais l’occasion donc pour Mamignan, que TrashTalk avait interviewé peu avant les Jeux de 2021, de montrer que sa place dans le groupe n’est pas uniquement une solution de repli. A noter également qu’après les fastes de son titre WNBA acquis il y a quelques heures, Iliana Rupert rejoindra le groupe jeudi et pourrait louper le premier match pour se mettre dans les meilleures conditions pour la suite.

Le groupe des 12 pour la Coupe du Monde :

Marine Fauthoux, Marie-Eve Paget

Sarah Michel, Lisa Berkani

Gaby Williams, Kendra Chery, Migna Touré

Alexia Chartereau, Marieme Badiane

Iliana Rupert, Helena Ciak, Ana Tadic

Le programme des Bleues :

Jeudi 22 septembre à 12h30 : France – Australie

Vendredi 22 septembre à 10h : France – Canada

Dimanche 24 septembre à 6h : France – Mali

Lundi 25 septembre à 8h : France – Japon

Mardi 26 septembre à 9h30 : France – Serbie

Oui c’est tôt le matin, mais ce ne sera en aucun cas une excuse pour être à fond derrière nos petites Bleues dès jeudi midi face à l’hôte australienne, pour le début d’un programme semé d’embûches. Ce sera donc sans Marine Johannes, mais le basket français a prouvé dans les dernières semaines qu’il avait de la ressource. On y croit ? Bien sûr qu’on y croit.