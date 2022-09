30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Detroit pour décortiquer les Pistons !

Si vous avez l’habitude de consommer la série des 30 Previews en 30 Jours vous le savez : voir votre franchise passer sur le grill dès le deuxième jour n’est pas forcément une bonne nouvelle en terme d’objectifs à court-terme. La mauvaise nouvelle ? Effectivement, les Pistons ne gagneront pas des matchs par dizaines cette saison, et si vous attendez les Playoffs avec impatience vous risquez de devoir attendre – au moins – un an de plus. La bonne nouvelle ? Malgré tout, cette franchise de Detroit sera malgré tout l’une des plus excitantes à suivre cette saison et ce pour bien des raisons. Les progrès de Cade Cunningham, ceux de Saddiq Bey, l’arrivée en NBA de Jaden Ivey (et de Jalen Duren), l’envie de voir Killian Hayes prendre part de manière concrète au projet, pareil pour Marvin Bagley III, et globalement un projet mené par de très jeunes joueurs, qui devront passer outre les défaites pour faire avancer les choses et devenir de vrais cracks en vue du futur. Est-ce que c’est suffisant pour se la coller devant DETROIT BASKETBALL dès la reprise ? Oh que oui, évidemment.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Pistons de Detroit. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !