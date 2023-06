L’espoir fait vivre, l’espoir est contagieux mais l’espoir est dangereux. Cette fois-ci, on a pu faire de nombreux plans sur la comète où l’on imaginait Victor Wembanyama en bleu cet été à la Coupe du Monde. Des plans qui sont tombés à l’eau cette nuit très tard, au moment où Wemby a annoncé qu’il ne sera pas avec l’Équipe de France cet été.

Bon, on pouvait en douter que cette déclaration arriverait sous peu. On aime juste se mentir à nous-même.

Depuis sa Draft jeudi dernier, Victor est rentré dans une nouvelle dimension, au sein de laquelle il doit concilier les envies de sa franchise NBA et de sa sélection nationale. Un monde où aucune des deux parties ne peut être d’accord sur l’issue de la discussion. Entre deux pays et continents, Wemby a dû faire un choix pour participer complètement à la Summer League avec les Spurs ou la Coupe du Monde 2023 avec les Bleus. Malheureusement pour les suiveurs estivaux de l’Équipe de France, le principal intéressé a annoncé à L’Équipe sa décision dans la soirée à San Antonio. Victor Wembanyama ne sera pas de la partie aux Philippines en août. De quoi nous réveiller du mauvais pied ce matin lorsqu’on ouvre Twitter dès l’arrivée aux WC.

Il faudra attendre les JO de 2024 pour revoir Victor Wembanyama en Équipe de France : pas de Mondial 2023 pour Wemby. https://t.co/JJz1hScojq

Comme il a pu la décrire pour le journal français, sa décision est “difficile” mais “irrévocable”. Vient-elle d’un choix des Spurs ou du néo-drafté par la franchise de San Antonio ? Sûrement un peu des deux. Il faudra checker souvent son téléphone aujourd’hui pour attendre les vraies raisons de ce choix. En attendant, le W profite de l’ambiance que le nouveau shérif qu’il est a instauré dans sa ville et compte bien porter cette euphorie jusqu’à Sacramento et Las Vegas pour participer aux deux ligues d’été inscrites dans le calendrier des Spurs. L’occasion de voir Wemby jouer sous ses nouvelles couleurs, en attendant de le retrouver sous le maillot bleu pour les Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, on est sûr qu’il ne ratera aucun match de ses copains internationaux à la Coupe du Monde 2023. Quoi que le décalage horaire de 14 heures risque de compliquer les choses.

