Petite pause internationale ce soir, pause très rapide car sitôt le match entre la France et la Lituanie terminé il faudra switcher quelques heures plus tard sur une nouvelle nuit de NBA. Mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos coqs et envoyez la preview.

Sylvain Francisco, Andrew Albicy, Nicolas Lang, Benjamin Sene, Yoann Makoundou, Paul Lacombe, Juhann Begarin, Axel Toupane, Damien Inglis, Ismael Kamagate, Victor Wembanyama, Alexandre Chassang. Voici donc les douze hommes qui tenteront ce soir à Panevezys de faire tomber la Lituanie et, par la même occasion, de faire avancer encore un peu plus loin l’Équipe de France dans sa course à la Coupe du Monde 2023. Selon toute vraisemblance et sauf cataclysme il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise, les Bleus sont deuxièmes d’un groupe très à leur portée et qui qualifiera trois équipes, mais attention tout de même car le programme restant n’est pas une partie de plaisir (la Lituanie deux fois, la Bosnie et la République Tchèque à l’extérieur).

Pour en revenir à nos douze soldats ? Disons qu’on est en plein dans la question des « fenêtres » internationales, week-end dédiés aux sélections mais pas tant que ça, puisque 80% des meilleurs joueurs de chaque pays ne peuvent/veulent pas faire l’effort pour cause d’emploi du temps trop chargé. Du coup ça joue à qui a le meilleur réservoir, et fort heureusement celui de la France est plus rempli que n’importe quelle station essence en ce moment. Sur ce double-défi du mois de novembre (la France recevra également la Bosnie lundi) ? Cinq petits nouveaux. Juhann Begarin, Ismael Kamagate, Yoann Makoundou, Damien Inglis et Victor Wembanyama. Trois joueurs draftés, deux autres qui devraient l’être prochainement on a même des infos (…), et une fraîcheur qui symbolise donc ce groupe automnal, drivé par le vétéran Andrew Albicy, notre Oncle Drew à nous, en espérant que celui-là pense un peu plus au basket qu’à l’astronomie et à l’histoire.

On aura évidemment un œil très concentré sur les débuts de Victor Wembanyama avec l’Équipe de France A, quelque chose nous dit qu’on ne sera pas les seuls. La première page d’un nouveau livre pour le géant et, surtout, un objectif de victoire pour l’EDF, histoire de s’enlever un peu de pression avant les prochaines échéances. Allez, rendez-vous 18h30, sur BeIN Sports et sur France 4.