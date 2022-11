C’était le grand jour pour Victor Wembanyama. Première sélection en Équipe de France, première vraie expérience avec les A, première occasion de montrer qu’il peut déjà dominer dans le basket international. Et sur le parquet de la Cido Arena à Panevėžys (Lituanie), Wemby n’est pas passé à côté.

Bon, on ne va pas se mentir. Si on était devant notre télé ce vendredi soir, c’était avant tout dans l’optique d’observer les premières folies de Victor Wembanyama sous le maillot bleu. Bien sûr, on avait en tête l’enjeu de ce match, comptant pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2023 entre les deux meilleures équipes du Groupe K. Bien sûr, on voulait voir une perf complète et collective des hommes de Vincent Collet, surtout après la défaite en Bosnie lors de la dernière fenêtre de qualifs. Mais au final, nos yeux, ils étaient rivés sur Wemby. Et au final, Wemby a assuré.

24 minutes de jeu

20 points (6/13 au tir, 7/7 aux lancers-francs)

9 rebonds

23 d’évaluation

+/- de +25 (numéro 1 chez les Bleus).

Disons qu’on a connu pire comme grands débuts. Juste pour info en passant (grand merci à Julien Guerineau), seulement trois joueurs ont dépassé la barre des 20 points pour leur première sélection en EDF : Robert Busnel, Bob Riley et Appolo Faye. Le club des 20 peut donc désormais accueillir le « petit » dernier, qui du haut de ses 2m21 a pesé comme on pouvait l’espérer pour aider les Bleus à surclasser la Lituanie 90-65.

Wemby’s 🇫🇷 debut did not disappoint 🛸👽 📊 20 PTS & 9 REB vs. 🇱🇹#FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/fKRprxtCMh — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 11, 2022

Dans une configuration évidemment largement différente qu’à Las Vegas début octobre ou que dans le championnat de France avec Levallois, et face à un adversaire jamais facile à jouer chez lui, Wembanyama a pu prendre la température de la salle lituanienne pour progressivement monter en puissance.

On a d’abord eu des sueurs froides dans les premières secondes du match quand il nous a offert un grand écart du turfu sur une glissade, mais heureusement pas de bobo et le monde a pu continuer à tourner. Ensuite ? Des premiers pas discrets, marqués notamment par plusieurs possessions consécutives où il n’a… pas vu la balle – pourtant c’est difficile de le rater – et où il est allé chercher ses premiers points tout seul. Un gros put-back pour commencer, un tip-in derrière, et hop le compteur fut débloqué. Marquant pas mal de ses points sur lancers-francs, Victor a provoqué quand l’occasion s’est présentée, parfois un peu maladroitement mais toujours avec de grosses intentions, lui qui a même tenté un… auto alley-oop (normal à 18 piges pour sa première sélection) en première mi-temps. Plus servi à partir du deuxième quart, il a été ciblé quasiment à chaque fois qu’il a eu la gonfle, mais ça ne l’a pas empêché de produire sans oublier de bien lâcher la balle quand il le fallait. Et défensivement, si on ne l’a pas vu mettre de grosse bâche juste en levant les bras et qu’il a eu besoin d’un petit temps en début de match pour s’adapter à la vitesse du basket international, la force de dissuasion qu’il représente fut évidente sur certaines possessions. Autant de signes positifs pour la suite, suite qui se déroulera lundi face à la Bosnie, toujours dans le cadre des qualifs pour le Mondial.

Les attentes autour de Victor Wembanyama étaient grandes pour sa première sélection avec l’Équipe de France. Mais comme si souvent, Wemby a répondu avec succès au challenge qui se trouvait face à lui. Belle première perf et large victoire des Bleus, la soirée idéale en quelque sorte.