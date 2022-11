Tranquillement, la France a pris le dessus sur la Lituanie à Panevezys. Au-dessus dans tous les domaines, les hommes de Vincent Collet ont imposé leur loi d’entrée de match pour coller une petite rouste aux Lituaniens 90 à 65. Revenus à la première place du groupe, les Bleus peuvent réserver leur vol pour le Mondial dès lundi en cas de victoire contre la Bosnie à Pau.

La France du basket attendait son petit génie. La France du basket l’a eu et il se nomme… Sylvain Francisco. Non, vous ne rêvez pas, le meneur de 25 ans a été l’un des Bleus les plus brillants sur le parquet de Panevezys. En 18 minutes de jeu, le joueur du club grec de Peristeri a balancé 21 pions, faisant pâlir Stephen Curry avec un magnifique 5/5 depuis le parking. Dragster infatigable, son apport a fait beaucoup de mal aux Lituaniens en sortie de banc. Des hommes en vert qui n’ont d’ailleurs jamais été en mesure de croire à la victoire.

Dès les premières minutes, Damien Inglis s’occupe de tout et ravage la raquette adverse pendant que Victor Wembanyama colle une énorme sueur froide à tout le pays avec un grand écart non maîtrisé. On lui pardonnera ses qualités douteuses en acrosport, car Wemby a fait du sale sans forcer. 20 points, 9 rebonds et quelques cercles martyrisés, tout ceci en trois quart-temps sinon ça ne serait pas drôle. Outre le phénomène, c’est tout le collectif des Bleus qui s’est mis au diapason pour faire le travail face à un hôte valeureux, mais limité malgré des spectacles bien chouettes à chaque temps-mort. Plus adroit, plus puissant et plus talentueux, les troupes françaises ont réussi la mission en nous offrant quelques actions showtime pour bien lancer le week-end.

Devant tout au long de la rencontre, les Français ont entretenu un écart d’une dizaine de points avant de sonner le glas de leur adversaire dans un troisième quart-temps qui s’achevait sur un écart de 23 unités en faveur des Bleus, 47-70. Vous l’aurez compris, garbage time et pas de Victor Wembanyama pour dix dernières minutes qui ont permis à tout le monde de participer à la fête. Pas de bobos, une belle rouste, un Wemby convaincant et une première place retrouvée, Vincent Collet et ses sbires peuvent avoir le sourire en quittant cette bourgade de Haute-Lituanie au nom si charmant. Rendez-vous lundi à Pau pour tenter de composter le billet pour la Coupe du Monde 2023. Ce sera face à la Bosnie, pas d’inquiétudes, cette fois Jusuf Nurkic ne sera pas là.

La France s’est montrée sérieuse pour coller une jolie fessée à la Lituanie sur ses terres, Victor Wembanyama a joué une bonne partition tout en rappelant qu’il avait des bras très longs et les supporters se sont trouvés un nouveau chouchou en la personne de Sylvain Francisco… Que demande le peuple ?