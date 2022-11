C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Toujours à l’infirmerie à cause d’un genou douloureux, Kawhi Leonard inquiète forcément. Les dernières nouvelles sont néanmoins rassurantes puisque selon ESPN, Kawhi a bien repris le 5-contre-5 et se rapprocherait d’un retour. Quand exactement ? Alors faut pas trop nous en demander, on n’y est pas encore, mais au moins c’est en bonne voie. Et ça c’est déjà pas mal.

On continue de parler de blessure, avec cette fois-ci une mauvaise nouvelle : d’après Shams Charania de The Athletic, Cody Martin va rater six semaines de compétition. La cause : opération pour réparer un bobo au genou.

Daniel Theis (Pacers) a lui aussi été opéré du genou et est out jusqu’à nouvel ordre (source : Pacers)

Vince Carter aux commentaires, ça vous dit ? Celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur dunkeur de l’histoire va commenter des matchs du Magic en plus de ceux des Hawks sur Bally Sports. Pour rappel, VC est originaire de Daytona Beach, pas loin d’Orlando. Enfin une raison légitime de regarder le Magic en plus de Paolo Banchero.

Vince Carter will call select Magic games in addition to doing the same for the Hawks on Bally Sports: pic.twitter.com/FMopTS3Fvt — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) November 11, 2022

Quand reverra-t-on Kyrie Irving sur un parquet de basket ? Si l’union des joueurs indique qu’une résolution est en bonne voie après que Kyrie ait rencontré la NBA, la NBPA et les Nets récemment, l’insider Adrian Wojnarowski nous indique que son potentiel retour n’est pas pour tout de suite.

« Il n’y a aucun momentum pour un retour de Kyrie pendant ce road-trip, qui se termine jeudi prochain. On ne s’attend pas à ce que Kyrie ait rempli toutes les conditions pour revenir d’ici là. […] On ne verra probablement pas Kyrie avant que les Nets reviennent à la maison, le dimanche 20 novembre contre Memphis.

Toujours sur le dossier Kyrie Irving, l’un des vice-présidents de l’union des joueurs Jaylen Brown a envoyé un scud en direction de Nike, qui selon les dernières rumeurs prévoient de couper les ponts avec Uncle Drew.

Since when did Nike care about ethics? https://t.co/f8t2eY994v — Jaylen Brown (@FCHWPO) November 10, 2022

