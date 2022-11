Les échecs passés de l’Équipe de France, source de motivation pour Victor Wembanyama

Sur le point de faire ses grands débuts avec l’Équipe de France ce soir en Lituanie, Victor Wembanyama rêve déjà de faire de grandes choses avec les Bleus. Il a grandi en voyant Tony Parker et ses copains devenir champions d’Europe, mais comme nous il a aussi été témoin de nombreuses défaites cruelles. Des défaites qu’il voudra venger à l’avenir.

Wemby en bleu-blanc-rouge, c’est sur le point de devenir réalité et l’excitation est palpable avant les deux échéances qu’attendent les hommes de Vincent Collet dans le cadre des qualifs pour le Mondial 2023, contre la Lituanie ce vendredi soir (18h30) et face à la Bosnie lundi. « Deux des matchs les plus importants » de sa vie si l’on en croit les propos de Wemby, et une nouvelle étape dans sa folle ascension vers les sommets.

S’il n’a que 18 piges, si la NBA semble déjà à ses pieds et que la hype qui l’entoure n’en finit plus de grimper en vue de la Draft NBA de juin prochain, l’Équipe de France fait clairement partie de ses priorités. Celui qui a guidé les U19 de l’EDF vers un titre de vice-champion du monde en 2021 veut désormais briller chez les A, surtout après avoir raté le dernier EuroBasket à cause d’un bobo. Briller avec le maillot de l’équipe nationale, c’est quelque chose qu’il a souvent imaginé, en regardant évidemment la génération Tony Parker rafler un titre de champion d’Europe en 2013 mais aussi en voyant les Bleus tomber sur la dernière ou l’avant-dernière marche.

« Quand on me demande ce qui m’a inspiré en grandissant, je pense que c’est en fait les multiples défaites, parfois en finale ou près de la finale, car cela m’a donné l’envie de me battre pour gagner. Et je me souviens du titre de Champion d’Europe en 2013, je n’étais qu’un gamin mais je m’en souviens, c’est probablement mon meilleur souvenir. » – Victor Wembanyama, via Basket News

Les Bleus ont raflé beaucoup de médailles sur la dernière décennie, mais certaines gardent malheureusement ce terrible goût d’inachevé. On pense à la médaille de bronze en 2015, lors de l’EuroBasket qui s’est déroulé en France, où l’EDF est tombée sur un Pau Gasol possédé en demi-finale à Villeneuve-d’Ascq. On pense au revers face à l’Argentine en demi du Mondial 2019 après avoir éliminé Team USA, ou la défaite au même stade cinq années plus tôt contre la Serbie alors que les Bleus avaient tapé l’Espagne sur ses terres. Impossible également de ne pas citer le revers récent contre la Roja en finale de l’Euro 2022, que Wemby a regardé de chez lui alors qu’il aurait sans voulu être sur place pour aider ses copains d’une façon ou d’une autre. Toutes ces déceptions, associées aux médailles d’argent très honorables de l’Euro 2011 et des Jeux Olympiques 2020, représentent aujourd’hui une source de motivation pour Victor, bien décidé à apporter son impact le plus tôt possible.

Le match contre la Lituanie ce vendredi soir, ça va être un premier vrai test pour le phénomène français dans le basket international, et on l’espère une première étape vers de très grandes choses autant sur le plan individuel que collectif. La génération post-TP de l’Équipe de France – guidée par Evan Fournier et Rudy Gobert – a souvent été placée lors des dernières compétitions, mais n’a toujours pas réussi à rafler ce titre que les Bleus attendent depuis le Championnat d’Europe 2013.

Et ça, c’est quelque chose que Wemby aura à cœur de changer lors des nombreuses échéances à venir sous le maillot bleu.

Source texte : Basket News